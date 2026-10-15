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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    В аккаунтах президента в соцсетях размещен видеоролик об открытии Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 20:47
    В аккаунтах президента в соцсетях размещен видеоролик об открытии Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии

    В аккаунтах президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях опубликован видеоролик, посвященный открытию в онлайн-формате Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии.

    Report представляет данную публикацию:

    В аккаунтах президента в соцсетях размещен видеоролик об открытии Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии

    Ильхам Алиев Транскаспийская волоконно-оптическая линия связи
    Видео
    Prezidentin sosial media hesablarında Trans-Xəzər Fiber-Optik Kabel Xəttinin açılışı ilə bağlı videoçarx paylaşılıb
    Видео
    President Ilham Aliyev's social media accounts shared video on inauguration of Trans-Caspian Fiber-Optic Cable Line
    44 - Tezliklə
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