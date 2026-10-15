В аккаунтах президента в соцсетях размещен видеоролик об открытии Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии

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В аккаунтах президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях опубликован видеоролик, посвященный открытию в онлайн-формате Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии.

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