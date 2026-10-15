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    Prezidentin sosial media hesablarında Trans-Xəzər Fiber-Optik Kabel Xəttinin açılışı ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

    Xarici siyasət
    • 15 oktyabr, 2026
    • 20:40
    Prezidentin sosial media hesablarında Trans-Xəzər Fiber-Optik Kabel Xəttinin açılışı ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

    Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Trans-Xəzər Fiber-Optik Kabel Xəttinin onlayn formatda açılışı ilə bağlı videoçarx paylaşılıb.

    "Report" paylaşımı təqdim edir:

    Prezidentin sosial media hesablarında Trans-Xəzər Fiber-Optik Kabel Xəttinin açılışı ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

    İlham Əliyev Kasım-Jomart Tokayev Trans-Xəzər Fiber-Optik Kabel Xətti
    Video
    В аккаунтах президента в соцсетях размещен видеоролик об открытии Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии
    Video
    President Ilham Aliyev's social media accounts shared video on inauguration of Trans-Caspian Fiber-Optic Cable Line
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