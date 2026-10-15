ФИФА пересмотрит дисциплинарные процедуры после вмешательства Трампа в дело Балогуна
- 15 октября, 2026
- 22:29
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Юридический комитет Международной федерации футбола (ФИФА) пересмотрит дисциплинарные процедуры после инцидента с нападающим сборной США Фоларином Балогуном на чемпионате мира.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ФИФА.
Соответствующее решение принято на заседании совета организации, состоявшемся в четверг в Цюрихе. Результаты пересмотра представят на следующем заседании совета в декабре.
Напомним, Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ против Боснии и Герцеговины (2:0) за грубый фол на защитнике Тарике Мухаремовиче. Американский футболист ударил соперника шипами сзади по ноге.
Однако 5 июля дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие дисквалификации, благодаря чему нападающий смог сыграть в матче 1/8 финала против Бельгии (1:4).
Позднее журналист Бен Джейкобс сообщил, что решение было принято после звонка из Белого дома президенту ФИФА Джанни Инфантино.
Президент США Дональд Трамп впоследствии подтвердил, что лично звонил Инфантино и просил пересмотреть решение о дисквалификации Балогуна.