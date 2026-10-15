ФИФА пересмотрит дисциплинарные процедуры после вмешательства Трампа в дело Балогуна

Юридический комитет Международной федерации футбола (ФИФА) пересмотрит дисциплинарные процедуры после инцидента с нападающим сборной США Фоларином Балогуном на чемпионате мира.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ФИФА.

Соответствующее решение принято на заседании совета организации, состоявшемся в четверг в Цюрихе. Результаты пересмотра представят на следующем заседании совета в декабре.

Напомним, Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ против Боснии и Герцеговины (2:0) за грубый фол на защитнике Тарике Мухаремовиче. Американский футболист ударил соперника шипами сзади по ноге.

Однако 5 июля дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие дисквалификации, благодаря чему нападающий смог сыграть в матче 1/8 финала против Бельгии (1:4).

Позднее журналист Бен Джейкобс сообщил, что решение было принято после звонка из Белого дома президенту ФИФА Джанни Инфантино.

Президент США Дональд Трамп впоследствии подтвердил, что лично звонил Инфантино и просил пересмотреть решение о дисквалификации Балогуна.