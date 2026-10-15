Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    ФИФА пересмотрит дисциплинарные процедуры после вмешательства Трампа в дело Балогуна

    Футбол
    • 15 октября, 2026
    • 22:29
    ФИФА пересмотрит дисциплинарные процедуры после вмешательства Трампа в дело Балогуна

    Юридический комитет Международной федерации футбола (ФИФА) пересмотрит дисциплинарные процедуры после инцидента с нападающим сборной США Фоларином Балогуном на чемпионате мира.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ФИФА.

    Соответствующее решение принято на заседании совета организации, состоявшемся в четверг в Цюрихе. Результаты пересмотра представят на следующем заседании совета в декабре.

    Напомним, Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ против Боснии и Герцеговины (2:0) за грубый фол на защитнике Тарике Мухаремовиче. Американский футболист ударил соперника шипами сзади по ноге.

    Однако 5 июля дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие дисквалификации, благодаря чему нападающий смог сыграть в матче 1/8 финала против Бельгии (1:4).

    Позднее журналист Бен Джейкобс сообщил, что решение было принято после звонка из Белого дома президенту ФИФА Джанни Инфантино.

    Президент США Дональд Трамп впоследствии подтвердил, что лично звонил Инфантино и просил пересмотреть решение о дисквалификации Балогуна.

    Международная Федерация Футбола (ФИФА) Фоларин Балогун
    FIFA Trampın Baloqanın işinə müdaxiləsindən sonra intizam prosedurlarına yenidən baxacaq
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    01:44
    Британия опасается зависимости от США в управлении военными спутниками
    Другие страны
    01:19
    В Лиге конференций УЕФА состоялись матчи первого тура общего этапа
    Футбол
    01:16
    В Лиге Европы УЕФА состоялись матчи второго тура общего этапа
    Футбол
    00:40
    Дефицит сводного бюджета Азербайджана к 2030 году сократится до 442 млн манатов
    Финансы
    00:36
    В экономику Азербайджана за четыре года планируется инвестировать 108,6 млрд манатов
    Финансы
    00:33
    В Стамбуле из зоны затопления спасли более 3 тыс. человек
    В регионе
    00:31
    Азербайджан направит 2,2 млрд манатов на обслуживание госдолга в 2027 году
    Финансы
    00:22
    На восстановление освобожденных территорий Азербайджана направят 13,2 млрд манатов
    Финансы
    00:07
    Доходы госбюджета Азербайджана на 2027 год увеличены на 20 млн манатов
    Финансы
    Лента новостей