В Баку состоялся 7-й Саммит СВМДА, Ильхам Алиев выступил на мероприятии - Обновлено-4

В Баку 15 октября состоялся 7-й Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил глав государств и правительств, принимающих участие в мероприятии.

Объявляя мероприятие открытым, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:

-Уважаемые главы государств и правительств.

Уважаемые руководители делегаций.

Дамы и господа.

Рад приветствовать вас на 7-м Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку. Выражаю всем вам признательность за то, что приняли наше приглашение. Я объявляю 7-й Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии открытым.

Прежде всего, нам необходимо утвердить повестку. Если нет никаких предложений по повестке, она утверждается.

Одним из вопросов повестки является решение о вступлении Лаосской Народно-Демократической Республики в СВМДА в качестве государства-члена. Это третий пункт нашей повестки, и я предлагаю принять решение о присоединении Лаосской Народно-Демократической Республики к СВМДА в качестве государства-члена.

Если возражений нет, решение о присоединении Лаосской Народно-Демократической Республики к СВМДА принято. Поздравляю.

Принятие Лаосской Народно-Демократической Республики в СВМДА в качестве нового государства-члена является важным событием, демонстрирующим растущую значимость и развитие Совещания как более инклюзивной диалоговой платформы в Азиатском регионе. Мы высоко ценим, что это произошло именно в рамках Бакинского саммита в период председательства Азербайджана в СВМДА.

Поздравляю Его превосходительство Президента Тхонглуна Сисулита и всех нас с принятым решением.

Следующим пунктом повестки являются выступления глав делегаций. С вашего позволения, я, как действующий председатель СВМДА, выступлю первым.

Выступление

Президента Ильхама Алиева

-Уважаемые главы государств и правительств, дамы и господа, добро пожаловать в Азербайджан.

Прежде всего, выражаю признательность всем государствам-членам СВМДА за их единодушную поддержку в 2024 году председательства Азербайджана. Мы расцениваем это как знак уважения и доверия, а также как демонстрацию поддержки нашей деятельности в качестве председателя на ряде международных платформ.

Расположенный географически на перекрестке Азии и Европы, Азербайджан играет все более значимую роль в качестве объединяющего центра на евразийском пространстве. Сотрудничество нашей страны со многими государствами в политической, экономической, транспортной, энергетической и гуманитарной сферах в рамках двусторонних и многосторонних форматов, в свою очередь, укрепляет систему безопасности в нашем регионе.

Азербайджан последовательно проводит независимую внешнюю политику, основанную на принципах равноправия, невмешательства во внутренние дела, приоритета территориальной целостности и суверенитета государств.

Азербайджан активно и обоснованно выступает против пагубной практики применения двойных стандартов и избирательного подхода в вопросе урегулирования межгосударственных конфликтов.

Наша страна с момента восстановления независимости 35 лет назад постоянно сталкивалась с двойными стандартами. За 30 лет Арменией было оккупировано примерно 20 процентов международно признанной территории Азербайджана. Армения совершила военную агрессию против Азербайджана, изгнав 1 миллион азербайджанцев с их исконных исторических земель в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также с территории современной Армении и осуществив этнические чистки.

В 1993 году Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требовавшие незамедлительного, полного и безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных территорий, но они оставались на бумаге на протяжении 30 лет. Деятельность Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для решения этого вопроса, носила имитационный характер.

Прежнее руководство Армении – все три бывших ее президента и их сторонники, эти военные преступники и детоубийцы, до сих пор не понесли заслуженного наказания. Нынешнее руководство Армении с 2018 года продолжало преступную политику своих предшественников.

Нынешний Премьер-министр Армении в 2019 году в оккупированном в то время Ханкенди, в Карабахе, заявил: "Карабах – это Армения, и точка". Тогда же министр обороны Армении угрожал Азербайджану новой войной за новые территории. Международная, так называемая международная общественность закрывала глаза на всю эту безграничную наглость. Никто не осудил Армению за оккупацию, военные преступления, этнические чистки и массовые убийства, осквернение религиозных святынь азербайджанского народа. Совет Безопасности ООН не настоял на выполнении принятых им резолюций, ОБСЕ проявила безразличие.

Европейский парламент и Совет Европы – эти два примера анахронизма и атавизма в международных отношениях - постоянно целились на Азербайджан, являвшийся жертвой агрессии, и поощряли агрессора – Армению.

Минская группа ОБСЕ, созданная для урегулирования конфликта, была монополизирована сопредседателями, деятельность которых была направлена на замораживание конфликта, что в итоге привело к параличу ее работы.

В июле и августе 2020 года Армения совершила две военные провокации, в результате которых погибли азербайджанские военнослужащие. Терпение азербайджанского народа иссякло и настало время расплаты.

Отечественная война длилась 44 дня. За это время Азербайджан изгнал армянских оккупантов с захваченных земель и освободил в ходе боевых действий более 300 городов и сел. 10 ноября 2020 года Армения подписала акт о капитуляции. Война остановилась, однако часть территорий Азербайджана все еще оставалась под оккупацией.

В течение трех лет Азербайджан пытался мирным путем решить вопрос о полном восстановлении своего суверенитета. Однако Армения использовала режим прекращения огня как возможность восстановить свою военную силу и, с помощью своих новых покровителей с Запада, вновь напасть на Азербайджан. Именно это и произошло в сентябре 2023 года, и тогда "железный кулак" азербайджанского солдата вновь сказал свое слово.

Менее чем за сутки армянская оккупационная армия в Карабахе была полностью разгромлена. Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность, положил конец сепаратизму. А лидеры сепаратистов, военные преступники и детоубийцы предстали перед азербайджанским судом.

По своей сути и форме это был аналог Нюрнбергского трибунала. Однако на этот раз на скамье подсудимых сидели армянские фашисты. Те, кто угрожал нам, заявляя, что приедут на танках и захватят Баку, будут пить здесь чай, сегодня пьют азербайджанский чай в наших тюрьмах. А их танки выставлены в Парке военных трофеев. Кстати, чтобы в полной мере понять сущность и характер оккупации, а также исторической Победы азербайджанского народа, наши гости могут посетить Парк Победы, Музей Победы и Парк военных трофеев.

Я подробно остановился на этом вопросе, потому что он имеет глобальное значение. До тех пор, пока не будут разработаны механизмы, обеспечивающие выполнение решений и резолюций Совета Безопасности ООН и других международных организаций, войны и конфликты будут продолжаться, а также будут возникать новые.

Если бы против Армении своевременно были введены санкции за оккупацию, геноцид и этнические чистки, то Азербайджану не пришлось бы ломать хребет армянскому фашизму на поле боя. Безнаказанность агрессора лишь придавала ему еще больше наглости.

Война не была нашим выбором. В войну нас вынудила вступить Армения. Стоящие за ней ее покровители, видимо, не предполагали, что Азербайджан силой восстановит свой суверенитет и международное право. Однако все они просчитались. Вероятно, они плохо знали характер нашего гордого, свободолюбивого народа, живущего по своим традициям и моральным ценностям.

Мы одержали победу в войне, изгнали оккупантов с наших земель. Однако мы не стали мстить им за 30 лет страданий, геноцид, разрушение наших городов и сел. Мы отомстили на поле боя и предложили Армении мир. Здесь вновь проявились моральные качества нашего народа. Мы не наносили ударов по уже побежденному противнику. Мы не опускались до уровня варваров и детоубийц, причинивших столько страданий нашему народу. Мы предложили мир и живем в условиях мира чуть более года. Этот мир все еще хрупок, его следует защищать и укреплять.

Уважаемые дамы и господа, Азербайджан в течение своего двухлетнего председательства в СВМДА уделял приоритетное внимание укреплению организации и активно продвигал сотрудничество в области транспортной связности, цифровизации, охраны окружающей среды, туризма, образования, науки и других сферах.

В результате различных наших инициатив, реализованных при единодушной поддержке всех государств-членов, в настоящее время СВМДА стала сильнее в институциональном и правовом отношении. Расширился состав его участников, а также значительно укрепились его возможности по развитию диалога и взаимодействия во имя содействия безопасности, экономическому процветанию и взаимопониманию на своем географическом пространстве.

Пользуясь случаем, выражаю благодарность всем государствам-членам за поддержку предложения о продлении председательства Азербайджана в СВМДА еще на два года.

Спасибо за внимание.

Х Х Х

Поблагодарив за отличный уровень организации встречи, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев высоко оценил динамичное председательство Азербайджана в организации:

-Ваши превосходительства, выражаю искреннюю признательность Президенту Азербайджанской Республики, Его превосходительству Ильхаму Алиеву за искреннее гостеприимство и превосходную организацию Саммита. Возвращение в прекрасный город Баку, сочетающий древнюю историю и современные инновации, действительно вызывает у меня чувство глубокого удовлетворения. Под сильным руководством Президента Алиева Азербайджан утвердился в качестве маяка прогресса во всех сферах – будь то экономика или международные отношения. Мы высоко оцениваем динамичное председательство Азербайджана в организации, нацеленное на укрепление потенциала СВМДА как уникальной платформы для диалога, доверия и всестороннего сотрудничества в этом турбулентном и труднопрогнозируемом мире. На 6-м Саммите, состоявшемся в 2022 году в Астане, государства-члены СВМДА достигли договоренности о преобразовании Совещания в полноценную международную организацию. В настоящее время Азербайджан в качестве председателя достойно выполняет эту миссию, и мы ожидаем принятия Устава СВМДА, который станет дорожной картой нашей дальнейшей деятельности.

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан и Азербайджан делают важный шаг, совместно приступая к реализации проекта Транскаспийской волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря.

"Этот уникальный проект "Цифрового Шелкового пути" обеспечит более быструю и безопасную передачу данных на евразийском пространстве, укрепит цифровой потенциал Азии и откроет новые возможности для сотрудничества", – сказал Президент Казахстана.

Позитивно оценив текущую ситуацию в процессе нормализации отношений Арменией и Азербайджаном, Касым-Жомарт Токаев добавил: "Мы приветствуем процесс примирения между Азербайджаном и Арменией. Это сближение после десятилетий глубоких разногласий открывает новые перспективы, создавая возможности для выстраивания мостов между Востоком и Западом".

Говоря о проекте "Каспийский зеленый энергетический коридор", Президент Казахстана отметил: "В прошлом году Казахстан, Азербайджан и Узбекистан подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере поставок зеленой энергии, заложив основу для создания Каспийского зеленого энергетического коридора, который объединит наши энергосистемы и обеспечит их дальнейшее соединение с европейскими рынками через Черное море. Вместе с Азербайджаном мы планируем увеличить объемы поставок казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан".

Касаясь инициативы создания Международной водной организации в системе ООН, Касым-Жомарт Токаев сказал, что это предложение могло бы быть выдвинуто совместно странами Центральной Азии и Азербайджаном при сохранении открытости для присоединения всех государств СВМДА.

Пожелав Азербайджану успешного продолжения председательства в СВМДА, Президент Казахстана подчеркнул: "Казахстан высоко ценит приверженность Азербайджана выполнению этой почетной миссии и личное внимание Президента Ильхама Алиева. Мы готовы и впредь руководствоваться искренней приверженностью этому делу. Уверен, что принятая сегодня Бакинская декларация станет прочной основой для дальнейшей работы. Казахстан твердо стоит на стороне Азербайджана в этом вопросе. Большое спасибо".

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выразил поддержку кандидатуры представителя Азербайджана на пост генерального секретаря СВМДА и намерения азербайджанской стороны продолжить председательство в Совещании до 2028 года. Пожелав успехов в выполнении этой ответственной миссии, Президент сказал: "Уважаемый Ильхам Гейдарович! Уважаемые главы государств и делегаций! Дамы и господа! Искренне рад вновь находиться на гостеприимной азербайджанской земле и приветствовать всех участников 7-го Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Прежде всего хотел бы поблагодарить Президента Азербайджанской Республики уважаемого Ильхама Гейдаровича Алиева за теплый прием и прекрасную организацию нынешнего саммита. Мы сердечно радуемся тому, как в это сложное время под Вашим успешным лидерством динамично развивается Азербайджан, растет его авторитет в мире и неуклонно повышается благосостояние братского народа. Это вызывает у нас чувство глубокого уважения к руководству страны. Мы также высоко ценим председательство Азербайджана, благодаря которому наш диалог в рамках СВМДА стал более содержательным и плодотворным".

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сказал: "Выражаю благодарность Его превосходительству, моему дорогому брату, Президенту Азербайджанской Республики уважаемому Ильхаму Гейдаровичу Алиеву за высокий уровень организации встречи, очень теплый прием и оказанное нам здесь гостеприимство".

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил готовность своей страны оказать Азербайджану необходимую поддержку и внести вклад в общее дело. "Выражаю признательность Президенту Азербайджанской Республики, уважаемому Ильхаму Гейдаровичу за организацию нашей встречи и оказанное гостеприимство. С большим удовлетворением отмечаю весомый вклад азербайджанской стороны в укрепление взаимодействия и развитие деятельности Совещания. Хотел бы поприветствовать инициативу азербайджанской стороны продолжить председательство до 2028 года, которая позволит сохранить преемственность в работе Совещания и укрепить взаимное доверие", - сказал он.

Президент Государства Израиль Ицхак Герцог, подчеркнув, что Азербайджан за время своего председательства добился еще большей активизации деятельности СВМДА, сказал: "Очень символично, что наша встреча проходит в Азербайджане – стране, которая развивает региональное партнерство, поддерживает толерантность, укрепляет доверие между странами и стремится к созиданию. Под мудрым руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан стал образцом стабильности, достиг невероятного экономического роста и наладил тесные связи со странами региона. В условиях роста напряженности в мире и снижения веры к международному сотрудничеству Азербайджан смог сосредоточить внимание СВМДА на важнейших вопросах – конструктивном диалоге, устойчивом партнерстве и отстаивании общих интересов".

Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит, поблагодарив за теплое гостеприимство, сказал: "Хочу выразить глубокую благодарность и признательность народу и Правительству Азербайджана за гостеприимство и организацию. Большое спасибо за то, что вы приняли нас в этом прекрасном городе Баку. Кроме того, хотел бы передать сердечные поздравления Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву за высокий уровень проведения 7-го Саммита СВМДА. Введенная в эксплуатацию в 2021 году железная дорога Лаос-Китай позволила обеспечить скоростные транзитные пассажирские перевозки и трансграничные грузоперевозки. Заглядывая в будущее, мы хотели бы сотрудничать в целях продления этой важной железнодорожной сети в качестве коридора до Центральной Азии и более широкого Евразийского региона, особенно Азербайджана".

Выразив признательность за организацию Саммита, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов сказал: "Прежде всего, позвольте выразить искреннюю признательность Президенту Азербайджанской Республики, глубокоуважаемому Ильхаму Гейдаровичу Алиеву за высокий уровень организации нынешнего Саммита, гостеприимство и создание благоприятных условий для конструктивной работы. Мы высоко оцениваем результаты председательства Азербайджанской Республики в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В этом контексте хотелось бы особо отметить, что Азербайджан в качестве председателя данного формата, будучи твердо приверженным его целям и задачам, продемонстрировал решимость и последовательность в реализации мер по взаимодействию и укреплению доверия и одновременно активно способствовал расширению международного сотрудничества".

Подчеркнув полную поддержку своей страной принятия Бакинской декларации 7-го Саммита СВМДА, а также Заявления о сотрудничестве в области охраны труда и здравоохранения, Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Манет заявил: "Хотел бы выразить глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву, Правительству и народу Азербайджана за теплое гостеприимство, оказанное моей делегации. Я высоко оцениваю председательство Азербайджана в СВМДА и поздравляю с продлением его мандата до 2028 года. Я также высоко оцениваю председательство и секретариат СВМДА за высокий уровень организации этого мероприятия. Принципы, в очередной раз нашедшие свое подтверждение в Бакинской декларации, в том числе уважение к Уставу ООН, международному праву, суверенному равенству, территориальной целостности и мирному урегулированию споров, – все это не просто пожелание, а необходимый фундамент для мира и стабильности".

Отметив, что ее страна очень высоко оценивает председательство Азербайджана в СВМДА, Вице-президент Социалистической Республики Вьетнам Во Тхи Ань Суан сказала: "Хотела бы еще раз выразить благодарность народу и Правительству Азербайджана за теплое и радушное гостеприимство. На фоне вызовов, стоящих перед регионом и всем миром, Азербайджан вносит большой вклад в развитие диалога и сотрудничества. В то же время он внес огромный вклад в организацию этого мероприятия. Пользуясь случаем, хотела бы еще раз поприветствовать Азербайджан в качестве председателя. На 7-м Саммите СВМДА были приняты Бакинская декларация, заявление о сотрудничестве в сфере охраны здоровья и труда. Тематика Саммита указывает практический путь развития, содействует налаживанию равноправных и прозрачных связей для согласования интересов. Она также создает условия для инклюзивной цифровизации с целью расширения возможностей и позволяет делиться плодами развития во имя достижения общего процветания. Все это служит дальнейшему укреплению СВМДА".

Подчеркнув, что приветствует инициативу, направленную на трансформацию Совещания в будущем в полноформатную международную организацию, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко сказал: "Уважаемый Ильхам Гейдарович, уважаемые главы делегаций. От имени Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко приветствую участников форума. Позвольте поблагодарить руководство Азербайджана за гостеприимство и высочайший уровень организации форума. Приветствуем инициативу Совещания, направленную на его дальнейшее преобразование в полноформатную международную организацию. Этому, безусловно, способствовало эффективное председательство Азербайджана, которое продолжится и в следующие два года. Азербайджан взял на себя лидерство в реализации данного предложения".

Поздравив Азербайджан с достигнутыми успехами, член Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И сказал: "В течение двухлетнего периода председательства Азербайджан осуществлял успешную деятельность, направленную на достижение целей климатической устойчивости и перехода к зеленой энергии. Китайская сторона также поддерживает продолжение председательства Азербайджана".

Х Х Х

Саммит продолжил работу другими выступлениями.

15:35

В Баку состоялся 7-й Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил глав государств и правительств, принимающих участие в мероприятии.

Объявляя мероприятие открытым, президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:

- Уважаемые главы государств и правительств.

Уважаемые руководители делегаций.

Дамы и господа.

Рад приветствовать вас на 7-м Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку. Выражаю всем вам признательность за то, что приняли наше приглашение. Я объявляю 7-й Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии открытым.

Прежде всего, нам необходимо утвердить повестку. Если нет никаких предложений по повестке, она утверждается.

Одним из вопросов повестки является решение о вступлении Лаосской Народно-Демократической Республики в СВМДА в качестве государства-члена. Это третий пункт нашей повестки, и я предлагаю принять решение о присоединении Лаосской Народно-Демократической Республики к СВМДА в качестве государства-члена.

Если возражений нет, решение о присоединении Лаосской Народно-Демократической Республики к СВМДА принято. Поздравляю.

Принятие Лаосской Народно-Демократической Республики в СВМДА в качестве нового государства-члена является важным событием, демонстрирующим растущую значимость и развитие Совещания как более инклюзивной диалоговой платформы в Азиатском регионе. Мы высоко ценим, что это произошло именно в рамках Бакинского саммита в период председательства Азербайджана в СВМДА.

Поздравляю Его превосходительство президента Тхонглуна Сисулита и всех нас с принятым решением.

Следующим пунктом повестки являются выступления глав делегаций. С вашего позволения, я, как действующий председатель СВМДА, выступлю первым.

Выступление президента Ильхама Алиева

- Уважаемые главы государств и правительств, дамы и господа, добро пожаловать в Азербайджан.

Прежде всего, выражаю признательность всем государствам-членам СВМДА за их единодушную поддержку в 2024 году председательства Азербайджана. Мы расцениваем это как знак уважения и доверия, а также как демонстрацию поддержки нашей деятельности в качестве председателя на ряде международных платформ.

Расположенный географически на перекрестке Азии и Европы, Азербайджан играет все более значимую роль в качестве объединяющего центра на евразийском пространстве. Сотрудничество нашей страны со многими государствами в политической, экономической, транспортной, энергетической и гуманитарной сферах в рамках двусторонних и многосторонних форматов, в свою очередь, укрепляет систему безопасности в нашем регионе.

Азербайджан последовательно проводит независимую внешнюю политику, основанную на принципах равноправия, невмешательства во внутренние дела, приоритета территориальной целостности и суверенитета государств.

Азербайджан активно и обоснованно выступает против пагубной практики применения двойных стандартов и избирательного подхода в вопросе урегулирования межгосударственных конфликтов.

Наша страна с момента восстановления независимости 35 лет назад постоянно сталкивалась с двойными стандартами. За 30 лет Арменией было оккупировано примерно 20 процентов международно признанной территории Азербайджана. Армения совершила военную агрессию против Азербайджана, изгнав 1 миллион азербайджанцев с их исконных исторических земель в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также с территории современной Армении и осуществив этнические чистки.

В 1993 году Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требовавшие незамедлительного, полного и безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных территорий, но они оставались на бумаге на протяжении 30 лет. Деятельность Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для решения этого вопроса, носила имитационный характер.

Прежнее руководство Армении – все три бывших ее президента и их сторонники, эти военные преступники и детоубийцы, до сих пор не понесли заслуженного наказания. Нынешнее руководство Армении с 2018 года продолжало преступную политику своих предшественников.

Нынешний премьер-министр Армении в 2019 году в оккупированном в то время Ханкенди, в Карабахе, заявил: "Карабах – это Армения, и точка". Тогда же министр обороны Армении угрожал Азербайджану новой войной за новые территории. Международная, так называемая международная общественность закрывала глаза на всю эту безграничную наглость. Никто не осудил Армению за оккупацию, военные преступления, этнические чистки и массовые убийства, осквернение религиозных святынь азербайджанского народа. Совет Безопасности ООН не настоял на выполнении принятых им резолюций, ОБСЕ проявила безразличие.

Европейский парламент и Совет Европы – эти два примера анахронизма и атавизма в международных отношениях - постоянно целились на Азербайджан, являвшийся жертвой агрессии, и поощряли агрессора – Армению.

Минская группа ОБСЕ, созданная для урегулирования конфликта, была монополизирована сопредседателями, деятельность которых была направлена на замораживание конфликта, что в итоге привело к параличу ее работы.

В июле и августе 2020 года Армения совершила две военные провокации, в результате которых погибли азербайджанские военнослужащие. Терпение азербайджанского народа иссякло и настало время расплаты.

Отечественная война длилась 44 дня. За это время Азербайджан изгнал армянских оккупантов с захваченных земель и освободил в ходе боевых действий более 300 городов и сел. 10 ноября 2020 года Армения подписала акт о капитуляции. Война остановилась, однако часть территорий Азербайджана все еще оставалась под оккупацией.

В течение трех лет Азербайджан пытался мирным путем решить вопрос о полном восстановлении своего суверенитета. Однако Армения использовала режим прекращения огня как возможность восстановить свою военную силу и, с помощью своих новых покровителей с Запада, вновь напасть на Азербайджан. Именно это и произошло в сентябре 2023 года, и тогда "железный кулак" азербайджанского солдата вновь сказал свое слово.

Менее чем за сутки армянская оккупационная армия в Карабахе была полностью разгромлена. Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность, положил конец сепаратизму. А лидеры сепаратистов, военные преступники и детоубийцы предстали перед азербайджанским судом.

По своей сути и форме это был аналог Нюрнбергского трибунала. Однако на этот раз на скамье подсудимых сидели армянские фашисты. Те, кто угрожал нам, заявляя, что приедут на танках и захватят Баку, будут пить здесь чай, сегодня пьют азербайджанский чай в наших тюрьмах. А их танки выставлены в Парке военных трофеев. Кстати, чтобы в полной мере понять сущность и характер оккупации, а также исторической Победы азербайджанского народа, наши гости могут посетить Парк Победы, Музей Победы и Парк военных трофеев.

Я подробно остановился на этом вопросе, потому что он имеет глобальное значение. До тех пор, пока не будут разработаны механизмы, обеспечивающие выполнение решений и резолюций Совета Безопасности ООН и других международных организаций, войны и конфликты будут продолжаться, а также будут возникать новые.

Если бы против Армении своевременно были введены санкции за оккупацию, геноцид и этнические чистки, то Азербайджану не пришлось бы ломать хребет армянскому фашизму на поле боя. Безнаказанность агрессора лишь придавала ему еще больше наглости.

Война не была нашим выбором. В войну нас вынудила вступить Армения. Стоящие за ней ее покровители, видимо, не предполагали, что Азербайджан силой восстановит свой суверенитет и международное право. Однако все они просчитались. Вероятно, они плохо знали характер нашего гордого, свободолюбивого народа, живущего по своим традициям и моральным ценностям.

Мы одержали победу в войне, изгнали оккупантов с наших земель. Однако мы не стали мстить им за 30 лет страданий, геноцид, разрушение наших городов и сел. Мы отомстили на поле боя и предложили Армении мир. Здесь вновь проявились моральные качества нашего народа. Мы не наносили ударов по уже побежденному противнику. Мы не опускались до уровня варваров и детоубийц, причинивших столько страданий нашему народу. Мы предложили мир и живем в условиях мира чуть более года. Этот мир все еще хрупок, его следует защищать и укреплять.

Уважаемые дамы и господа, Азербайджан в течение своего двухлетнего председательства в СВМДА уделял приоритетное внимание укреплению организации и активно продвигал сотрудничество в области транспортной связности, цифровизации, охраны окружающей среды, туризма, образования, науки и других сферах.

В результате различных наших инициатив, реализованных при единодушной поддержке всех государств-членов, в настоящее время СВМДА стала сильнее в институциональном и правовом отношении. Расширился состав его участников, а также значительно укрепились его возможности по развитию диалога и взаимодействия во имя содействия безопасности, экономическому процветанию и взаимопониманию на своем географическом пространстве.

Пользуясь случаем, выражаю благодарность всем государствам-членам за поддержку предложения о продлении председательства Азербайджана в СВМДА еще на два года.

Спасибо за внимание.

Х Х Х

Затем выступили официальные лица других государств-членов.

12:30

В Баку проходит 7-й Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил глав государств и правительств, принимающих участие в мероприятии.

Глава государства выступил на мероприятии.

12:08

В Баку проходит 7-й Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как сообщает Report, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил глав государств и правительств, принимающих участие в мероприятии.

Глава государства выступает на мероприятии.

12:00

В Баку проходит 7-й Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как сообщает Report, Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил глав государств и правительств, участвующих в мероприятии.

11:33

В Баку проходит 7-й Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как сообщает Report, Президент Азербайджана Ильхам Алиев встречает глав государств и правительств, участвующих в мероприятии.