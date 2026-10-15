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    Шалва Папуашвили предупредил об угрозах скрытого иностранного финансирования

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 22:34
    Шалва Папуашвили предупредил об угрозах скрытого иностранного финансирования

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о необходимости разработки международного стандарта регулирования иностранного вмешательства и финансирования, основанного на принципах суверенитета, прозрачности и подотчетности.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом Папуашвили заявил, выступая на Европейской конференции председателей парламентов государств - членов Совета Европы, проходящей в Риме.

    По словам Папуашвили, скрытое иностранное финансирование создает серьезные риски для демократии и государственного суверенитета. Он подчеркнул, что обеспечение прозрачности иностранных источников финансирования является не отходом от демократических ценностей, а, напротив, способом их защиты.

    Спикер парламента отметил, что дезинформация, кибератаки, скрытое финансирование и иностранное вмешательство представляют собой гибридные угрозы, которые взаимно усиливают друг друга. В качестве примера он привел выборы, состоявшиеся в Грузии два года назад, заявив, что необоснованные обвинения в нарушениях избирательного законодательства усилили поляризацию общества и были направлены на подрыв общественного доверия к избирательному процессу.

    Папуашвили подчеркнул, что ряд стран, включая Австралию, Канаду, Францию, Великобританию и США, ужесточили законодательство в сфере иностранного финансирования и прозрачности. По его словам, государства должны располагать информацией о финансовых потоках и внешнем влиянии на политическую жизнь страны, а также обеспечивать подотчетность в этой сфере.

    "Пришло время разработать международный стандарт, который будет уважать суверенитет государств, обеспечивать прозрачность иностранного вмешательства и финансирования и основываться на принципах подотчетности и согласия", - заявил он.

    Шалва Папуашвили Грузия
    Papuaşvili: Gizli xarici maliyyələşdirmə demokratiya və dövlət suverenliyi üçün ciddi risklər yaradır
    Papuashvili: Foreign funding transparency protects democracy and sovereignty
    44 - Tezliklə
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