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    Коммерческие запасы нефти в США сократились на 8,6 млн баррелей

    Другие страны
    • 15 октября, 2026
    • 21:33
    Коммерческие запасы нефти в США сократились на 8,6 млн баррелей

    Коммерческие запасы нефти в США за неделю сократились на 8,6 млн баррелей и по состоянию на 9 октября составили 415,6 млн баррелей.

    Как передает Report, об этом сообщило Министерство энергетики США.

    По данным ведомства, текущий объем запасов на 3% ниже среднего показателя за последние пять лет для этого времени года.

    На фоне публикации данных цены на нефть демонстрировали рост. По состоянию на 20:25 по бакинскому времени стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE увеличивалась на 0,11%, до 106,18 доллара за баррель.

    Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 3,37%, до 98,29 доллара за баррель.

    Нефть марки WTI Соединенные Штаты Америки (США)
    ABŞ-nin neft ehtiyatları 8,6 milyon barel azalıb
    US crude oil inventories fall by 8.6 million barrels
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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