Коммерческие запасы нефти в США сократились на 8,6 млн баррелей
Другие страны
- 15 октября, 2026
- 21:33
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Коммерческие запасы нефти в США за неделю сократились на 8,6 млн баррелей и по состоянию на 9 октября составили 415,6 млн баррелей.
Как передает Report, об этом сообщило Министерство энергетики США.
По данным ведомства, текущий объем запасов на 3% ниже среднего показателя за последние пять лет для этого времени года.
На фоне публикации данных цены на нефть демонстрировали рост. По состоянию на 20:25 по бакинскому времени стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE увеличивалась на 0,11%, до 106,18 доллара за баррель.
Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 3,37%, до 98,29 доллара за баррель.
ABŞ-nin neft ehtiyatları 8,6 milyon barel azalıb
US crude oil inventories fall by 8.6 million barrels
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