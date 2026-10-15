Коммерческие запасы нефти в США сократились на 8,6 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за неделю сократились на 8,6 млн баррелей и по состоянию на 9 октября составили 415,6 млн баррелей.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство энергетики США.

По данным ведомства, текущий объем запасов на 3% ниже среднего показателя за последние пять лет для этого времени года.

На фоне публикации данных цены на нефть демонстрировали рост. По состоянию на 20:25 по бакинскому времени стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE увеличивалась на 0,11%, до 106,18 доллара за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 3,37%, до 98,29 доллара за баррель.