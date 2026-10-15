ABŞ-nin neft ehtiyatları 8,6 milyon barel azalıb
Digər ölkələr
- 15 oktyabr, 2026
- 21:48
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Oktyabrın 9-na olan vəziyyətə görə ABŞ-də kommersiya neft ehtiyatları həftə ərzində 8,6 milyon barel azalaraq 415,6 milyon barel təşkil edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Energetika Nazirliyi məlumat yayıb.
Qurumun məlumatına görə, ehtiyatların hazırkı həcmi ilin bu vaxtı üçün son beş ilin orta göstəricisindən 3 % aşağıdır.
Məlumatların dərci fonunda neft qiymətləri artım nümayiş etdirib. Bakı vaxtı ilə saat 20:25-ə olan vəziyyətə görə, Londonun ICE birjasında "Brent" markalı neftin dekabr fyuçerslərinin qiyməti 0,11 % artaraq bir barel üçün 106,18 dollara çatıb.
WTI markalı neftin noyabr fyuçersləri 3,37 % bahalaşaraq bir barel üçün 98,29 dollara çatıb.
Коммерческие запасы нефти в США сократились на 8,6 млн баррелей
US crude oil inventories fall by 8.6 million barrels
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