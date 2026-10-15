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    ABŞ-nin neft ehtiyatları 8,6 milyon barel azalıb

    Digər ölkələr
    • 15 oktyabr, 2026
    • 21:48
    ABŞ-nin neft ehtiyatları 8,6 milyon barel azalıb

    Oktyabrın 9-na olan vəziyyətə görə ABŞ-də kommersiya neft ehtiyatları həftə ərzində 8,6 milyon barel azalaraq 415,6 milyon barel təşkil edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Energetika Nazirliyi məlumat yayıb.

    Qurumun məlumatına görə, ehtiyatların hazırkı həcmi ilin bu vaxtı üçün son beş ilin orta göstəricisindən 3 % aşağıdır.

    Məlumatların dərci fonunda neft qiymətləri artım nümayiş etdirib. Bakı vaxtı ilə saat 20:25-ə olan vəziyyətə görə, Londonun ICE birjasında "Brent" markalı neftin dekabr fyuçerslərinin qiyməti 0,11 % artaraq bir barel üçün 106,18 dollara çatıb.

    WTI markalı neftin noyabr fyuçersləri 3,37 % bahalaşaraq bir barel üçün 98,29 dollara çatıb.

    Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) West Texas Intermediate (WTI) Neftin qiyməti WTI markalı neft
    Коммерческие запасы нефти в США сократились на 8,6 млн баррелей
    US crude oil inventories fall by 8.6 million barrels
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