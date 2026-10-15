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    США ввели санкции против кубинского банка за связи с Ираном

    Другие страны
    • 15 октября, 2026
    • 22:11
    США ввели санкции против кубинского банка за связи с Ираном

    Соединенные Штаты расширили санкции против Ирана, включив в ограничительные списки кубинский банк, еще 10 юридических и 16 физических лиц.

    Как передает Report, об этом говорится в уведомлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

    Согласно заявлению госсекретаря США Марко Рубио, кубинский банк Banco Internacional de Comercio, S.A. попал под санкции за предполагаемое оказание финансовых услуг иранским банкам.

    Ограничения также затронули компании и финансовые организации, зарегистрированные в Иране, Ираке и Гонконге. В частности, в санкционный список включен иракский International Development Bank (IDB).

    Все 16 физических лиц, подпавших под новые ограничения, являются гражданами Ирана.

    Кроме того, Минфин США выдал генеральную лицензию, разрешающую до 30 октября проводить операции, необходимые для завершения транзакций с участием IDB.

    Включение в санкционные списки предусматривает заморозку активов на территории США и запрет американским гражданам и компаниям вести дела с фигурантами ограничений.

    Марко Рубио Санкции против Ирана Соединенные Штаты Америки (США)
    ABŞ İranla əlaqələrinə görə Kuba bankına qarşı sanksiyalar tətbiq edib
    US expands sanctions against Iran, targets Cuban and Iraqi banks
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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