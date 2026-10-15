İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    ABŞ İranla əlaqələrinə görə Kuba bankına qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    • 15 oktyabr, 2026
    • 22:37
    ABŞ İranla əlaqələrinə görə Kuba bankına qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Birləşmiş Ştatlar məhdudlaşdırıcı siyahılara bir Kuba bankını, daha 10 hüquqi və 16 fiziki şəxsi daxil etməklə, İrana qarşı sanksiyaları genişləndirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Maliyyə Nazirliyinin Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsinin (OFAC) bildirişində deyilir.

    ABŞ dövlət katibi Marko Rubionun bəyanatına əsasən, Kubanın "Banco Internacional de Comercio, S.A." bankı İran banklarına maliyyə xidmətləri göstərdiyi ehtimalına görə sanksiyalara məruz qalıb.

    Məhdudiyyətlər həmçinin İran, İraq və Honkonqda qeydiyyatdan keçmiş şirkət, maliyyə təşkilatlarına da şamil edilib. Xüsusilə də, İraqın "International Development Bank" (IDB) bankı sanksiya siyahısına salınıb.

    Yeni məhdudiyyətlərə məruz qalan 16 fiziki şəxsin hamısı İran vətəndaşıdır.

    Bundan əlavə, ABŞ Maliyyə Nazirliyi oktyabrın 30-dək IDB-nin iştirakı ilə həyata keçirilən tranzaksiyaların tamamlanması üçün zəruri olan əməliyyatların aparılmasına icazə verən ümumi lisenziya verib.

    Sanksiya siyahılarına daxil edilmə ABŞ ərazisindəki aktivlərin dondurulmasını, habelə Amerika vətəndaşları və şirkətlərinin məhdudiyyət tətbiq edilən tərəflərlə iş aparmasına qadağa qoyulmasını nəzərdə tutur

    Marko Rubio İrana qarşı sanksiyalar ABŞ-Kuba gərginliyi Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    США ввели санкции против кубинского банка за связи с Ираном
    US expands sanctions against Iran, targets Cuban and Iraqi banks
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    01:38
    Tramp İranla müharibə başa çatdıqdan sonra benzinin qiymətinin azalacağını vəd edib
    Digər ölkələr
    01:09
    Fransada iğtişaşlar zamanı meriyanın tarixi zəng qülləsi uçub
    Digər ölkələr
    00:39
    Tramp ABŞ və Kanadanın gec-tez ticarət sazişi imzalayacağını bildirib
    Digər ölkələr
    00:12
    "Qarabağ" – "Neftçi" matçında insidentə cəhd göstərən 19 nəfər saxlanılıb
    Hadisə
    00:00
    Xudafərin körpüsünün işğaldan azad olunmasından altı il ötür
    Daxili siyasət
    00:00
    Bu gün Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Günüdür
    Daxili siyasət
    23:52
    Video
    Azərbaycan FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalına hazırlaşır
    Futbol
    23:49
    Şotlandiya Britaniyadan ayrılmaq üçün yeni referendum kampaniyasına başlayıb
    Digər ölkələr
    23:22
    Makron Fransadakı iğtişaşların iştirakçılarının cəzalandırılacağını vəd edib
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti