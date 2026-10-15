CENTCOM опровергло заявления КСИР об Ормузском проливе
- 15 октября, 2026
- 22:51
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Иран утверждает, что Ормузский пролив находится под контролем его вооруженных сил, однако США опровергают это заявление.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim, командующий армией Ирана генерал-лейтенант Амир Хатами заявил, что Ормузский пролив находится под контролем Тегерана.
"Благодаря полному контролю со стороны армии и Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ни одно вражеское судно не смогло войти в морские границы Оманского и Ормузского проливов", - заявил он.
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), в свою очередь, опровергло в социальной сети X заявления, распространенные Ираном за последние 24 часа.
"КСИР продолжает распространять ложные утверждения о том, что контролирует Ормузский пролив. Соединенные Штаты и их региональные партнеры контролируют пролив, а торговые суда продолжают транзит, несмотря на необоснованную агрессию КСИР", - говорится в сообщении.
Также было опровергнуто заявление КСИР о том, что в среду контейнеровоз под флагом Сингапура подорвался на морской мине в Ормузском проливе.
"Это ложь. Гражданское контейнерное судно M/V GFS Pride было поражено снарядом КСИР. Несмотря на атаку, торговые суда продолжают проходить через Ормузский пролив. За последние 24 часа через него проследовали более 40 судов", - уточнили в CENTCOM.
США также не подтвердили утверждение КСИР об убийстве сотен американских военнослужащих в Иордании.
"В июле трое американских военнослужащих погибли в бою, когда силы партнеров оборонялись от иранских атак. Мы чтим память всех американских военнослужащих, которые принесли высшую жертву и олицетворяют лучших представителей Америки", - говорится в заявлении.