CENTCOM опровергло заявления КСИР об Ормузском проливе

Иран утверждает, что Ормузский пролив находится под контролем его вооруженных сил, однако США опровергают это заявление.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim, командующий армией Ирана генерал-лейтенант Амир Хатами заявил, что Ормузский пролив находится под контролем Тегерана.

"Благодаря полному контролю со стороны армии и Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ни одно вражеское судно не смогло войти в морские границы Оманского и Ормузского проливов", - заявил он.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), в свою очередь, опровергло в социальной сети X заявления, распространенные Ираном за последние 24 часа.

"КСИР продолжает распространять ложные утверждения о том, что контролирует Ормузский пролив. Соединенные Штаты и их региональные партнеры контролируют пролив, а торговые суда продолжают транзит, несмотря на необоснованную агрессию КСИР", - говорится в сообщении.

Также было опровергнуто заявление КСИР о том, что в среду контейнеровоз под флагом Сингапура подорвался на морской мине в Ормузском проливе.

"Это ложь. Гражданское контейнерное судно M/V GFS Pride было поражено снарядом КСИР. Несмотря на атаку, торговые суда продолжают проходить через Ормузский пролив. За последние 24 часа через него проследовали более 40 судов", - уточнили в CENTCOM.

США также не подтвердили утверждение КСИР об убийстве сотен американских военнослужащих в Иордании.

"В июле трое американских военнослужащих погибли в бою, когда силы партнеров оборонялись от иранских атак. Мы чтим память всех американских военнослужащих, которые принесли высшую жертву и олицетворяют лучших представителей Америки", - говорится в заявлении.