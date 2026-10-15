İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    CENTCOM SEPAH-ın Hörmüz boğazı ilə bağlı bəyanatlarını təkzib edib

    Region
    • 15 oktyabr, 2026
    • 22:27
    CENTCOM SEPAH-ın Hörmüz boğazı ilə bağlı bəyanatlarını təkzib edib

    İran Hörmüz boğazının ordunun nəzarətində olduğunu vurğulayır, ABŞ isə bunu təkzib edir.

    "Report" "Tasnim" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, İran ordusunun komandanı general-leytenant Əmir Hatəmi bildirib ki, Hörmüz boğazı Tehranın nəzarətindədir.

    "Ordu və İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun tam nəzarəti sayəsində hətta bir düşmən gəmisi belə Oman və Hörmüz boğazının dəniz hüdudlarına daxil ola bilməyib", - o bildirib.

    ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı isə (CENTCOM) "X" sosial şəbəkəsində İranın 24 saat ərzində yaydığı bəyanatları təkzib edib.

    "SEPAH Hörmüz boğazına nəzarət etdiyi barədə yalan iddialarını davam etdirib. Birləşmiş Ştatlar və regional tərəfdaşlar boğaza nəzarət edir və SEPAH-ın əsassız təcavüzünə baxmayaraq, ticarət gəmiləri tranziti davam etdirir", - məlumatda bildirilib.

    SEPAH-ın çərşənbə günü Sinqapur bayrağı altında üzən konteyner gəmisinin Hörmüz boğazında dəniz minasına çırpıldığı barədə iddiası da təkzib olunub:

    "Bu, yalandır. "M/V GFS Pride" mülki konteyner gəmisi SEPAH-ın mərmisi ilə vurulub. Hücuma baxmayaraq, ticarət gəmiləri Hörmüz boğazından keçir və son 24 saat ərzində 40-dan çox gəmi hərəkət edib", - CENTCOM-dan dəqiqləşdirilib.

    ABŞ SEPAH-ın İordaniyada yüzlərlə amerikalı hərbçini öldürməsi barədə məlumatı da təsdiqləməyib: "İyul ayında tərəfdaş qüvvələr İranın hücumlarından müdafiə olunarkən üç Amerika hərbçisi döyüşdə həlak olub. Biz ən yüksək fədakarlıq göstərən və Amerikanın ən yaxşılarını təmsil edən bütün ABŞ hərbçilərinin xatirəsini ehtiramla anırıq".

    Əmir Hatəmi İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) Hörmüz boğazında gərginlik ABŞ Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM)
    CENTCOM опровергло заявления КСИР об Ормузском проливе
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    01:17
    UEFA Konfrans Liqası: Liqa mərhələsinin I turunun oyunları baş tutub
    Futbol
    01:14
    UEFA Avropa Liqasında II turunun oyunları keçirilib
    Futbol
    00:38
    Azərbaycan 2030-cu ildə icmal büdcənin kəsirini 260 milyon dollara endirəcək
    Maliyyə
    00:30
    Azərbaycan iqtisadiyyatına yaxın 4 ildə mümkün investisiya qoyuluşunun məbləği elan edilib
    Maliyyə
    00:25
    Azərbaycan gələn il xarici dövlət borcunun ödənilməsinə 1,4 milyard manatdan çox pul xərcləyəcək
    Maliyyə
    00:18
    Azərbaycan yaxın 4 ildə Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 13,2 milyard manat xərcləyəcək
    Maliyyə
    00:04
    Azərbaycanın 2027-ci il üçün büdcəsi ilkin variantla müqayisədə dəyişdirilib
    Maliyyə
    23:54
    Azərbaycan XİN: AQEM-in VII Zirvə Görüşü regional dialoqun inkişaf etdirilməsində mühüm mərhələdir
    Xarici siyasət
    23:43
    2027-2030-cu illəri əhatə edən Ortamüddətli Xərclər Çərçivəsi açıqlanıb
    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti