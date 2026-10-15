CENTCOM SEPAH-ın Hörmüz boğazı ilə bağlı bəyanatlarını təkzib edib
- 15 oktyabr, 2026
- 22:27
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İran Hörmüz boğazının ordunun nəzarətində olduğunu vurğulayır, ABŞ isə bunu təkzib edir.
"Report" "Tasnim" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, İran ordusunun komandanı general-leytenant Əmir Hatəmi bildirib ki, Hörmüz boğazı Tehranın nəzarətindədir.
"Ordu və İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun tam nəzarəti sayəsində hətta bir düşmən gəmisi belə Oman və Hörmüz boğazının dəniz hüdudlarına daxil ola bilməyib", - o bildirib.
ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı isə (CENTCOM) "X" sosial şəbəkəsində İranın 24 saat ərzində yaydığı bəyanatları təkzib edib.
"SEPAH Hörmüz boğazına nəzarət etdiyi barədə yalan iddialarını davam etdirib. Birləşmiş Ştatlar və regional tərəfdaşlar boğaza nəzarət edir və SEPAH-ın əsassız təcavüzünə baxmayaraq, ticarət gəmiləri tranziti davam etdirir", - məlumatda bildirilib.
SEPAH-ın çərşənbə günü Sinqapur bayrağı altında üzən konteyner gəmisinin Hörmüz boğazında dəniz minasına çırpıldığı barədə iddiası da təkzib olunub:
"Bu, yalandır. "M/V GFS Pride" mülki konteyner gəmisi SEPAH-ın mərmisi ilə vurulub. Hücuma baxmayaraq, ticarət gəmiləri Hörmüz boğazından keçir və son 24 saat ərzində 40-dan çox gəmi hərəkət edib", - CENTCOM-dan dəqiqləşdirilib.
ABŞ SEPAH-ın İordaniyada yüzlərlə amerikalı hərbçini öldürməsi barədə məlumatı da təsdiqləməyib: "İyul ayında tərəfdaş qüvvələr İranın hücumlarından müdafiə olunarkən üç Amerika hərbçisi döyüşdə həlak olub. Biz ən yüksək fədakarlıq göstərən və Amerikanın ən yaxşılarını təmsil edən bütün ABŞ hərbçilərinin xatirəsini ehtiramla anırıq".
Three FALSE Iranian claims in the past 24 hours: 🚫 CLAIM: The IRGC has continued to falsely claim control of the Strait of Hormuz. ✅ FACT: The United States and regional partners control the strait as commercial vessels continue to transit despite unwarranted IRGC aggression. 🚫 CLAIM: Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) claimed a Singapore-flagged container ship struck a naval mine in the Strait of Hormuz on Wednesday. This is FALSE. ✅ FACT: The civilian container ship M/V GFS Pride was hit by an IRGC projectile. The vessel sank while being towed to shore. Despite the attack, commercial ships continue to flow through the Strait of Hormuz (whose primary routes remain clear of mines), with more than 40 ships moving in the last 24 hours. 🚫 CLAIM: The IRGC claims they killed hundreds of U.S. service members in Jordan. This is FALSE. ✅ FACT: Three American service members were killed in action in July as partner forces defended against Iranian attacks. We honor the memories of all U.S. service members who paid the ultimate sacrifice and represent America's best.— U.S. Central Command (@CENTCOM) October 15, 2026