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    Кобахидзе подчеркнул роль Среднего коридора как важного транспортного маршрута

    В регионе
    • 15 октября, 2026
    • 21:50
    Кобахидзе подчеркнул роль Среднего коридора как важного транспортного маршрута

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с делегацией Международной бизнес-группы и BTS - одного из крупнейших конгломератов Таиланда.

    Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на администрацию правительства страны, в ходе встречи обсуждались благоприятный инвестиционный климат Грузии, ее экономический потенциал и перспективы дальнейшего сотрудничества.

    Стороны подчеркнули стратегическое географическое положение Грузии и роль Среднего коридора как важного транспортного маршрута, соединяющего Европу и Азию.

    Отмечалось, что развитие сотрудничества в этом направлении может создать дополнительные возможности для иностранных инвесторов.

    Ираклий Кобахидзе Средний коридор
    Kobaxidze Orta Dəhlizin mühüm nəqliyyat marşrutu kimi rolunu vurğulayıb
    44 - Tezliklə
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