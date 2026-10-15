Кобахидзе подчеркнул роль Среднего коридора как важного транспортного маршрута

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с делегацией Международной бизнес-группы и BTS - одного из крупнейших конгломератов Таиланда.

Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на администрацию правительства страны, в ходе встречи обсуждались благоприятный инвестиционный климат Грузии, ее экономический потенциал и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Стороны подчеркнули стратегическое географическое положение Грузии и роль Среднего коридора как важного транспортного маршрута, соединяющего Европу и Азию.

Отмечалось, что развитие сотрудничества в этом направлении может создать дополнительные возможности для иностранных инвесторов.