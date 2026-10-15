Кобахидзе подчеркнул роль Среднего коридора как важного транспортного маршрута
В регионе
- 15 октября, 2026
- 21:50
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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с делегацией Международной бизнес-группы и BTS - одного из крупнейших конгломератов Таиланда.
Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на администрацию правительства страны, в ходе встречи обсуждались благоприятный инвестиционный климат Грузии, ее экономический потенциал и перспективы дальнейшего сотрудничества.
Стороны подчеркнули стратегическое географическое положение Грузии и роль Среднего коридора как важного транспортного маршрута, соединяющего Европу и Азию.
Отмечалось, что развитие сотрудничества в этом направлении может создать дополнительные возможности для иностранных инвесторов.
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