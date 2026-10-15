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    Kobaxidze Orta Dəhlizin mühüm nəqliyyat marşrutu kimi rolunu vurğulayıb

    Region
    • 15 oktyabr, 2026
    • 21:07
    Kobaxidze Orta Dəhlizin mühüm nəqliyyat marşrutu kimi rolunu vurğulayıb

    Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze Beynəlxalq Biznes Qrupunun və Tailandın ən böyük konqlomeratlarından biri olan BTS-in nümayəndə heyəti ilə görüşüb.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bu barədə həmin ölkənin hökumət administrasiyası məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, görüşdə Gürcüstanın əlverişli investisiya mühiti, iqtisadi potensialı və gələcək əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub.

    Tərəflər Gürcüstanın strateji coğrafi mövqeyini və Orta Dəhlizin Avropa ilə Asiyanı birləşdirən mühüm nəqliyyat marşrutu kimi rolunu vurğulayıblar. Qeyd olunub ki, bu istiqamətdə əməkdaşlığın inkişafı xarici investorlar üçün əlavə imkanlar yarada bilər.

    İrakli Kobaxidze Orta Dəhliz (Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi)
    Кобахидзе подчеркнул роль Среднего коридора как важного транспортного маршрута
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