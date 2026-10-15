Kobaxidze Orta Dəhlizin mühüm nəqliyyat marşrutu kimi rolunu vurğulayıb
Region
- 15 oktyabr, 2026
- 21:07
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze Beynəlxalq Biznes Qrupunun və Tailandın ən böyük konqlomeratlarından biri olan BTS-in nümayəndə heyəti ilə görüşüb.
"Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bu barədə həmin ölkənin hökumət administrasiyası məlumat yayıb.
Bildirilib ki, görüşdə Gürcüstanın əlverişli investisiya mühiti, iqtisadi potensialı və gələcək əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub.
Tərəflər Gürcüstanın strateji coğrafi mövqeyini və Orta Dəhlizin Avropa ilə Asiyanı birləşdirən mühüm nəqliyyat marşrutu kimi rolunu vurğulayıblar. Qeyd olunub ki, bu istiqamətdə əməkdaşlığın inkişafı xarici investorlar üçün əlavə imkanlar yarada bilər.
Son xəbərlər
01:17
UEFA Konfrans Liqası: Liqa mərhələsinin I turunun oyunları baş tutubFutbol
01:14
UEFA Avropa Liqasında II turunun oyunları keçirilibFutbol
00:38
Azərbaycan 2030-cu ildə icmal büdcənin kəsirini 260 milyon dollara endirəcəkMaliyyə
00:30
Azərbaycan iqtisadiyyatına yaxın 4 ildə mümkün investisiya qoyuluşunun məbləği elan edilibMaliyyə
00:25
Azərbaycan gələn il xarici dövlət borcunun ödənilməsinə 1,4 milyard manatdan çox pul xərcləyəcəkMaliyyə
00:18
Azərbaycan yaxın 4 ildə Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 13,2 milyard manat xərcləyəcəkMaliyyə
00:04
Azərbaycanın 2027-ci il üçün büdcəsi ilkin variantla müqayisədə dəyişdirilibMaliyyə
23:54
Azərbaycan XİN: AQEM-in VII Zirvə Görüşü regional dialoqun inkişaf etdirilməsində mühüm mərhələdirXarici siyasət
23:43
2027-2030-cu illəri əhatə edən Ortamüddətli Xərclər Çərçivəsi açıqlanıbMaliyyə