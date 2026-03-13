İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    ABŞ-nin İrana qarşı istifadə etdiyi tanker təyyarəsi İraqda qəzaya uğrayıb

    Digər ölkələr
    • 13 mart, 2026
    • 02:23
    ABŞ-nin İrana qarşı istifadə etdiyi tanker təyyarəsi İraqda qəzaya uğrayıb

    ABŞ Mərkəzi Komandanlığı İrana qarşı hərbi əməliyyat zamanı istifadə etdiyi "KC-135" yanacaq dolduran (tanker-Qeyd) təyyarənin İraqın hava məkanında qəzaya uğradığını açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə komandanlığın "X" hesabında paylaşıb edilib.

    "Mərkəzi Komandanlıq KC-135 tanker təyyarəsinin itkisindən xəbərdardır. Hadisə "Epik Qəzəb" əməliyyatı zamanı dost hava məkanında baş verib və xilasetmə işləri davam edir. Hadisəyə iki təyyarə cəlb olunub. Onlardan biri İraqın qərbində qəzaya uğrayıb, digəri isə təhlükəsiz yerə eniş edib. Hadisə nə düşmən, nə də dost atəşi ilə əlaqəli deyil", - deyə məlumatda qeyd olunub.

    Pentagon təyyarə ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Пентагон заявил о потере самолета-заправщика над Ираком

