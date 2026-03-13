ABŞ-nin İrana qarşı istifadə etdiyi tanker təyyarəsi İraqda qəzaya uğrayıb
Digər ölkələr
- 13 mart, 2026
- 02:23
ABŞ Mərkəzi Komandanlığı İrana qarşı hərbi əməliyyat zamanı istifadə etdiyi "KC-135" yanacaq dolduran (tanker-Qeyd) təyyarənin İraqın hava məkanında qəzaya uğradığını açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə komandanlığın "X" hesabında paylaşıb edilib.
"Mərkəzi Komandanlıq KC-135 tanker təyyarəsinin itkisindən xəbərdardır. Hadisə "Epik Qəzəb" əməliyyatı zamanı dost hava məkanında baş verib və xilasetmə işləri davam edir. Hadisəyə iki təyyarə cəlb olunub. Onlardan biri İraqın qərbində qəzaya uğrayıb, digəri isə təhlükəsiz yerə eniş edib. Hadisə nə düşmən, nə də dost atəşi ilə əlaqəli deyil", - deyə məlumatda qeyd olunub.
Son xəbərlər
02:23
ABŞ-nin İrana qarşı istifadə etdiyi tanker təyyarəsi İraqda qəzaya uğrayıbDigər ölkələr
02:16
Vuçiç: Serbiya 2041-ci ilə qədər böyük atom elektrik stansiyası tikməyi planlaşdırırDigər ölkələr
01:55
UEFA Avropa Liqası: 1/8 finalin ilk oyunları keçirilibFutbol
01:55
Konfrans Liqası: "Samsunspor" məğlub olub, AEK böyükhesablı qələbə qazanıbFutbol
01:31
Serbiyanın "MiQ-29" qırıcıları Çin istehsalı hava-yer raketləri ilə təchiz olunubDigər ölkələr
01:24
Serbiya NATO-ya qoşulmayacaq və neytrallığını qorumaq niyyətindədirDigər ölkələr
01:03
ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində İlamda 54 nəfər ölübRegion
00:45
Avropa çempionatının qalibi: Ən çətin rəqib elə özüməmFərdi
00:37