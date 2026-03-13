Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Пентагон заявил о потере самолета-заправщика над Ираком

    Другие страны
    • 13 марта, 2026
    • 02:24
    Пентагон заявил о потере самолета-заправщика над Ираком

    В ходе военной операции против Ирана США потеряли самолет-заправщик KC-135.

    Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США в соцсети Х.

    "Центральному командованию известно о потере самолета-заправщика KC-135. Инцидент произошел в дружественном воздушном пространстве во время операции "Эпическая ярость", ведутся спасательные работы. К инциденту причастны два воздушных судна. Одно из них упало на западе Ирака, второе - благополучно приземлилось. Произошедшее не было связано ни с вражеским, ни с дружественным огнем", - говорится в сообщении командования.

    США заправщик самолеты потеря
    ABŞ-nin İrana qarşı istifadə etdiyi tanker təyyarəsi İraqda qəzaya uğrayıb
