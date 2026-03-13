Пентагон заявил о потере самолета-заправщика над Ираком

В ходе военной операции против Ирана США потеряли самолет-заправщик KC-135.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США в соцсети Х.

"Центральному командованию известно о потере самолета-заправщика KC-135. Инцидент произошел в дружественном воздушном пространстве во время операции "Эпическая ярость", ведутся спасательные работы. К инциденту причастны два воздушных судна. Одно из них упало на западе Ирака, второе - благополучно приземлилось. Произошедшее не было связано ни с вражеским, ни с дружественным огнем", - говорится в сообщении командования.