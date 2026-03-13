İran ordusu İsrail və ABŞ-yə qarşı 2 tonluq döyüş başlıqlı raketlərdən istifadə edib
Region
- 13 mart, 2026
- 03:43
İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (İİKK) İsrail və ABŞ-a qarşı əməliyyatının son mərhələsinin bir hissəsi olaraq 2 tonluq döyüş başlığı olan raketlərdən istifadə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın dövlət televiziyası məlumat yayıb.
"Əməliyyatın 43-cü mərhələsinin bir hissəsi olaraq, ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin V donanmasının bazasına və bir neçə digər Amerika hərbi bazasına, eləcə də İsrailin Təl-Əviv və Eylat şəhərlərinə hücum etdik. İki tonluq döyüş başlığı olan Xorrəmşəhr raketlərindən, eləcə də 1 tonluq döyüş başlığı olan Emad və Kheibar Şekan raketlərindən istifadə etdik", - deyə bəyanatda bildirilib.
