İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    İran ordusu İsrail və ABŞ-yə qarşı 2 tonluq döyüş başlıqlı raketlərdən istifadə edib

    Region
    • 13 mart, 2026
    • 03:43
    İran ordusu İsrail və ABŞ-yə qarşı 2 tonluq döyüş başlıqlı raketlərdən istifadə edib

    İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (İİKK) İsrail və ABŞ-a qarşı əməliyyatının son mərhələsinin bir hissəsi olaraq 2 tonluq döyüş başlığı olan raketlərdən istifadə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın dövlət televiziyası məlumat yayıb.

    "Əməliyyatın 43-cü mərhələsinin bir hissəsi olaraq, ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin V donanmasının bazasına və bir neçə digər Amerika hərbi bazasına, eləcə də İsrailin Təl-Əviv və Eylat şəhərlərinə hücum etdik. İki tonluq döyüş başlığı olan Xorrəmşəhr raketlərindən, eləcə də 1 tonluq döyüş başlığı olan Emad və Kheibar Şekan raketlərindən istifadə etdik", - deyə bəyanatda bildirilib.

    İran İsrail Raket
    КСИР выпустил по Израилю и США ракеты с боеголовкой весом 2 тонны

    Son xəbərlər

    03:43

    İran ordusu İsrail və ABŞ-yə qarşı 2 tonluq döyüş başlıqlı raketlərdən istifadə edib

    Region
    03:34

    Əraqçi: İranın nüvə silahından imtina təklifi rədd edilib

    Region
    03:00

    İran XİN ABŞ ilə İsrailin İraqa hücumunu pisləyib

    Region
    02:23

    ABŞ-nin İrana qarşı istifadə etdiyi tanker təyyarəsi İraqda qəzaya uğrayıb

    Digər ölkələr
    02:16

    Vuçiç: Serbiya 2041-ci ilə qədər böyük atom elektrik stansiyası tikməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    01:55

    UEFA Avropa Liqası: 1/8 finalin ilk oyunları keçirilib

    Futbol
    01:55

    Konfrans Liqası: "Samsunspor" məğlub olub, AEK böyükhesablı qələbə qazanıb

    Futbol
    01:31

    Serbiyanın "MiQ-29" qırıcıları Çin istehsalı hava-yer raketləri ilə təchiz olunub

    Digər ölkələr
    01:24

    Serbiya NATO-ya qoşulmayacaq və neytrallığını qorumaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti