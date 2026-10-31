Azərbaycan Premyer Liqasının X turunda daha bir qarşılaşma baş tutub
Futbol
- 31 oktyabr, 2026
- 16:50
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Misli Premyer Liqasının X turunda daha bir qarşılaşma baş tutub.
"Report"un məlumatına görə, "Araz-Naxçıvan" Şamaxı şəhər stadionunda "Zirə"ni qəbul edib.
Görüş 2:2 hesabı ilə başa çatıb. "Araz-Naxçıvan"ın heyətində qolları Patrik Andrade (22), Ağadadaş Salyanskiy (62) rəqib qapısından keçiriblər. "Zirə"dən isə Eren Aydın (69) və Mehdi Mişahşah (87) fərqləniblər.
Bu nəticədən sonra Bakı təmsilçisi 16 xalla 5-ci pillədə qərarlaşıb. 3 xala malik Naxçıvan komandası isə sonuncu - 12-cidir.
Qeyd edək ki, turun ötən gün baş tutan görüşündə "Turan Tovuz" evdə "Sabah"ı 3:2 hesabı ilə üstələyib.
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