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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan Premyer Liqasının X turunda daha bir qarşılaşma baş tutub

    Futbol
    • 31 oktyabr, 2026
    • 16:50
    Azərbaycan Premyer Liqasının X turunda daha bir qarşılaşma baş tutub

    Misli Premyer Liqasının X turunda daha bir qarşılaşma baş tutub.

    "Report"un məlumatına görə, "Araz-Naxçıvan" Şamaxı şəhər stadionunda "Zirə"ni qəbul edib.

    Görüş 2:2 hesabı ilə başa çatıb. "Araz-Naxçıvan"ın heyətində qolları Patrik Andrade (22), Ağadadaş Salyanskiy (62) rəqib qapısından keçiriblər. "Zirə"dən isə Eren Aydın (69) və Mehdi Mişahşah (87) fərqləniblər.

    Bu nəticədən sonra Bakı təmsilçisi 16 xalla 5-ci pillədə qərarlaşıb. 3 xala malik Naxçıvan komandası isə sonuncu - 12-cidir.

    Qeyd edək ki, turun ötən gün baş tutan görüşündə "Turan Tovuz" evdə "Sabah"ı 3:2 hesabı ilə üstələyib.

    Azərbaycan Premyer Liqası Araz-Naxçıvan FK Zirə FK
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