Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    КСИР выпустил по Израилю и США ракеты с боеголовкой весом 2 тонны

    В регионе
    • 13 марта, 2026
    • 02:12
    КСИР выпустил по Израилю и США ракеты с боеголовкой весом 2 тонны

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) использовал ракеты с боеголовкой весом 2 тонны в рамках очередного этапа операции против Израиля и США.

    Как передает Report, об этом заявило гостелевидение исламской республики.

    "В рамках 43-го этапа операции "Правдивое обещание - 4" мы атаковали базу 5-го флота ВМС США и ряд других американских военных баз, а также израильские города Тель-Авив и Эйлат. Для ударов мы использовали ракеты Khorramshahr с боеголовкой весом 2 тонны, а также ракеты Emad и Kheibar Shekan с боеголовками весом 1 тонну", - говорится в сообщении.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) атака 2 тонны Израиль США
    Ты - Король

    Последние новости

    02:12

    КСИР выпустил по Израилю и США ракеты с боеголовкой весом 2 тонны

    В регионе
    02:09

    Стартовала стадия 1/8 финала Лиги Европы УЕФА

    Футбол
    01:57

    NASA назначило запуск лунной миссии Artemis II на 1 апреля

    Другие страны
    01:31

    Сербия не будет вступать в НАТО и намерена сохранять нейтралитет

    Другие страны
    01:05

    В результате ударов США и Израиля в Иламе погибли 54 человека

    В регионе
    00:45

    ЕС созывает встречу для обсуждения конфликтов вокруг Ирана и Украины

    Другие страны
    00:39

    Иран не намерен перекрывать Ормузский пролив

    В регионе
    00:33

    Аида Керимова, выступающая за Украину в вольной борьбе, стала чемпионкой Европы

    Спорт
    00:12

    Иран пригрозил уничтожить всю связанную с США нефтегазовую инфраструктуру

    В регионе
    Лента новостей