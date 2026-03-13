КСИР выпустил по Израилю и США ракеты с боеголовкой весом 2 тонны

Корпус стражей исламской революции (КСИР) использовал ракеты с боеголовкой весом 2 тонны в рамках очередного этапа операции против Израиля и США.

Как передает Report, об этом заявило гостелевидение исламской республики.

"В рамках 43-го этапа операции "Правдивое обещание - 4" мы атаковали базу 5-го флота ВМС США и ряд других американских военных баз, а также израильские города Тель-Авив и Эйлат. Для ударов мы использовали ракеты Khorramshahr с боеголовкой весом 2 тонны, а также ракеты Emad и Kheibar Shekan с боеголовками весом 1 тонну", - говорится в сообщении.