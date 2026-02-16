Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    AZAL запускает регулярные рейсы в Шымкент

    Финансы
    • 16 февраля, 2026
    • 15:22
    AZAL запускает регулярные рейсы в Шымкент

    Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL с июня текущего года приступает к выполнению регулярных рейсов в казахстанский город Шымкент.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL, авиабилеты по новому направлению уже доступны в продаже.

    Первый рейс по маршруту Баку-Шымкент-Баку состоится 16 июня. Полеты будут выполняться по следующему расписанию:

    • с 16 по 27 июня - два раза в неделю, по вторникам и субботам;

    • с 30 июня - три раза в неделю: из Баку в Шымкент по вторникам, четвергам и субботам, в обратном направлении - по средам, пятницам и воскресеньям.

    Шымкент станет четвертым городом Казахстана в расширяющейся маршрутной сети AZAL. Отметим, что в течение 2025 года авиакомпания выполнила около 850 регулярных рейсов (туда и обратно) в Алматы, Астану и Актау.

    Открытие нового направления создаст дополнительные возможности для жителей Шымкента не только посетить Баку, но и воспользоваться удобными транзитными пересадками через столицу Азербайджана. Пассажирам станут доступны перелеты по широкой маршрутной сети AZAL, включая такие популярные направления, как Стамбул, Дубай, Тель-Авив, Милан, Лондон, Прага, а также ряд других городов Ближнего Востока, Европы и Азии.

    Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании azal.az, в мобильном приложении, а также в кассах и у аккредитованных агентств AZAL.

    AZAL Казахстан Шымкент авиарейсы
    AZAL Şımkentə müntəzəm reyslərə başlayır
    AZAL launches scheduled flights to Shymkent
