Азербайджан возобновил поставки куриного мяса из Великобритании

В прошлом году Азербайджан импортировал 26 521 т куриного мяса (свежего или охлажденного, замороженного) на сумму $43,5 млн.

Согласно расчетам Report, проведенным на основе данных Государственного комитета по статистике, это на 34% меньше в стоимостном и на 31% меньше в количественном выражении по сравнению с показателями 2024 года.

В отчетный период в Азербайджан из Украины было поставлено 12 038 т (-27%) на сумму $19,3 млн (на 26% меньше показателя годом ранее), из России - 6 662 т (-50%) на сумму $10,2 млн (-59%), из Грузии - 2 783 т (+29%) на сумму $6,7 млн (+57%), из Беларуси - 3 891 т (-26%) на сумму $4,4 млн (-41%), из Узбекистана - 837 т (-37%) на сумму $2,3 млн (-28%).

Спустя 8 лет и 2 месяца Азербайджан возобновил поставки из Великобритании (0,65 т на сумму $10,6 тыс.).