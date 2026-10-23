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    Никулеску: Румыния укрепит сотрудничество с Украиной в сфере беспилотных технологий

    Другие страны
    • 23 октября, 2026
    • 18:08
    Никулеску: Румыния укрепит сотрудничество с Украиной в сфере беспилотных технологий

    Румыния намерена укреплять сотрудничество с Украиной в сферах беспилотных технологий, инфраструктуры, логистики и энергетики на фоне обострения ситуации с безопасностью в Черноморском регионе.

    Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр Румынии Лука Никулеску в соцсети Х по итогам телефонного разговора с премьер-министром Украины Сергеем Корецким.

    По его словам, стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Украине и Черноморском регионе, в том числе в связи с недавними атаками на торговые суда.

    "Я подтвердил неизменную солидарность Румынии с Украиной в защите ее суверенитета и территориальной целостности, а также нашу неизменную поддержку", - написал Никулеску.

    Он добавил, что стороны договорились укреплять совместные проекты в сферах беспилотных технологий, инфраструктуры, логистики и энергетики для улучшения региональной взаимосвязанности и укрепления безопасности.

    Премьер отметил, что стратегическое партнерство двух стран служит основой для дальнейшей тесной координации, в том числе по вопросам защиты прав румынского меньшинства в Украине.

    Никулеску также подчеркнул, что правительство Румынии продолжает поддерживать вступление Украины в Европейский союз.

    Лука Никулеску Сергей Корецкий Российско-украинский конфликт Румыния
    Rumıniya pilotsuz texnologiyalar sahəsində Ukrayna ilə əməkdaşlığı gücləndirəcək
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