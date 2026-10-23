Никулеску: Румыния укрепит сотрудничество с Украиной в сфере беспилотных технологий

Румыния намерена укреплять сотрудничество с Украиной в сферах беспилотных технологий, инфраструктуры, логистики и энергетики на фоне обострения ситуации с безопасностью в Черноморском регионе.

Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр Румынии Лука Никулеску в соцсети Х по итогам телефонного разговора с премьер-министром Украины Сергеем Корецким.

По его словам, стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Украине и Черноморском регионе, в том числе в связи с недавними атаками на торговые суда.

"Я подтвердил неизменную солидарность Румынии с Украиной в защите ее суверенитета и территориальной целостности, а также нашу неизменную поддержку", - написал Никулеску.

Он добавил, что стороны договорились укреплять совместные проекты в сферах беспилотных технологий, инфраструктуры, логистики и энергетики для улучшения региональной взаимосвязанности и укрепления безопасности.

Премьер отметил, что стратегическое партнерство двух стран служит основой для дальнейшей тесной координации, в том числе по вопросам защиты прав румынского меньшинства в Украине.

Никулеску также подчеркнул, что правительство Румынии продолжает поддерживать вступление Украины в Европейский союз.