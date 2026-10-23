Китай выступил против милитаризации космоса и гонки вооружений

Китай призвал предотвратить гонку вооружений в космосе, назвав риск его превращения в поле боя одной из главных угроз космической безопасности.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в опубликованном в пятницу Министерством иностранных дел КНР документе, излагающем официальную позицию страны по вопросам управления космической деятельностью.

В документе Китай выступает против использования космоса для деятельности, наносящей ущерб суверенитету, безопасности или интересам развития других государств, а также против наступательной военной политики в космическом пространстве.

Риск гонки вооружений и тенденция к превращению космоса в поле боя названы в документе главными угрозами и вызовами космической безопасности. Пекин призвал приложить все возможные усилия для предотвращения такой гонки.

Документ также предусматривает регулирование коммерческой космической деятельности.