Китай выступил против милитаризации космоса и гонки вооружений
- 23 октября, 2026
- 18:01
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Китай призвал предотвратить гонку вооружений в космосе, назвав риск его превращения в поле боя одной из главных угроз космической безопасности.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в опубликованном в пятницу Министерством иностранных дел КНР документе, излагающем официальную позицию страны по вопросам управления космической деятельностью.
В документе Китай выступает против использования космоса для деятельности, наносящей ущерб суверенитету, безопасности или интересам развития других государств, а также против наступательной военной политики в космическом пространстве.
Риск гонки вооружений и тенденция к превращению космоса в поле боя названы в документе главными угрозами и вызовами космической безопасности. Пекин призвал приложить все возможные усилия для предотвращения такой гонки.
Документ также предусматривает регулирование коммерческой космической деятельности.