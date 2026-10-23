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    Китай выступил против милитаризации космоса и гонки вооружений

    Другие страны
    • 23 октября, 2026
    • 18:01
    Китай выступил против милитаризации космоса и гонки вооружений

    Китай призвал предотвратить гонку вооружений в космосе, назвав риск его превращения в поле боя одной из главных угроз космической безопасности.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в опубликованном в пятницу Министерством иностранных дел КНР документе, излагающем официальную позицию страны по вопросам управления космической деятельностью.

    В документе Китай выступает против использования космоса для деятельности, наносящей ущерб суверенитету, безопасности или интересам развития других государств, а также против наступательной военной политики в космическом пространстве.

    Риск гонки вооружений и тенденция к превращению космоса в поле боя названы в документе главными угрозами и вызовами космической безопасности. Пекин призвал приложить все возможные усилия для предотвращения такой гонки.

    Документ также предусматривает регулирование коммерческой космической деятельности.

    Китайская Народная Республика (КНР) Гонка вооружений
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