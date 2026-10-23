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    В США выплатят фермерам $8 млрд на компенсацию расходов на дизель после выборов

    Другие страны
    • 23 октября, 2026
    • 18:12
    В США выплатят фермерам $8 млрд на компенсацию расходов на дизель после выборов

    Администрация президента США Дональда Трампа выплатит фермерам помощь в размере $8 млрд для компенсации расходов на дизельное топливо после выборов 3 ноября.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Министерства сельского хозяйства США Ричарда Фордайса.

    По его словам, точные сроки выплат пока не определены. Он предположил, что средства перечислят ближе к концу года, подчеркнув, что этот вопрос остается открытым.

    Трамп объявил о выделении помощи в понедельник на митинге в Канзасе. Программа входит в пакет мер администрации, направленных на смягчение последствий высоких цен на топливо, выросших из-за войны с Ираном.

    Отметим, что 3 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Американцы изберут всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов.

    Дональд Трамп Дизельное топливо Промежуточные выборы
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