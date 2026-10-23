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    Сирия за 8 мес. получила более 1 млрд кубометров азербайджанского газа

    Энергетика
    • 23 октября, 2026
    • 18:07
    Сирия за 8 мес. получила более 1 млрд кубометров азербайджанского газа

    В январе-августе 2026 года в Сирию через территорию Турции поставлено 1 млрд 40,1 млн кубометров азербайджанского природного газа.

    Как сообщает Report, такие данные приводятся в отчете Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

    На долю поставок азербайджанского газа в Сирию пришлось 68,03% совокупного экспорта газа из Турции за отчетный период.

    Поставки азербайджанского газа в Сирию начались 2 августа 2025 года.

    По данным EPDK, в августе 2026 года в Сирию было поставлено 159,4 млн кубометров природного газа (+2,7 раза от показателя августа 2025 года).

    В целом за 8 месяцев 2026 года Турция экспортировала 1 млрд 528,94 млн кубометров природного газа, что на 16% превышает показатель за тот же период прошлого года. В августе объем экспорта составил 225,37 млн кубометров - на 11,3% больше, чем в августе 2025 года.

    Экспорт газа из Турции в Болгарию составил 464,55 млн кубометров, Северная Македония получила 0,75 млн кубометров, Венгрия - 23,54 млн кубометров.

    Экспорт газа из Азербайджана Сирия Турция
    Türkiyə ərazisi ilə Suriyaya nəql edilən Azərbaycan qazının həcmi 1 milyard kubmetri keçib
    Syria receives more than 1 billion cubic meters of Azerbaijani gas in eight months
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