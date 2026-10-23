Азербайджан впервые примет Кубок мира по поло на снегу
Индивидуальные
- 23 октября, 2026
- 18:03
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Азербайджан впервые примет Кубок мира по поло на снегу.
Как сообщает Report, турнир Snow Polo World Cup Azerbaijan - 2027 пройдет 19-21 февраля на заснеженном поле Шахдага.
За кубок поборются команды из четырех стран: Evviva Polo Club St. Moritz из Швейцарии, Kitzbühel Polo Club из Австрии, Aspen Polo Club из США и представляющая Азербайджан команда Land of Fire.
На протяжении трех дней участники продемонстрируют скорость, точность и командную слаженность. Зрителей ждут мастерство игроков и напряженная борьба на снегу.
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