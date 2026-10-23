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    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Азербайджан впервые примет Кубок мира по поло на снегу

    Индивидуальные
    • 23 октября, 2026
    • 18:03
    Азербайджан впервые примет Кубок мира по поло на снегу

    Азербайджан впервые примет Кубок мира по поло на снегу.

    Как сообщает Report, турнир Snow Polo World Cup Azerbaijan - 2027 пройдет 19-21 февраля на заснеженном поле Шахдага.

    За кубок поборются команды из четырех стран: Evviva Polo Club St. Moritz из Швейцарии, Kitzbühel Polo Club из Австрии, Aspen Polo Club из США и представляющая Азербайджан команда Land of Fire.

    На протяжении трех дней участники продемонстрируют скорость, точность и командную слаженность. Зрителей ждут мастерство игроков и напряженная борьба на снегу.

    Туристический центр Шахдаг
    Видео
    Azərbaycan ilk dəfə qarüstü polo üzrə Dünya Kubokuna ev sahibliyi edəcək
    Видео
    Azerbaijan to host world cup in snow polo for the first time
    MiniBoss
    44 filmi

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