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    Кабмин утвердил перечень лиц и операций, не подлежащих экспортной транспортной поддержке

    Бизнес
    • 23 октября, 2026
    • 17:59
    Кабмин утвердил перечень лиц и операций, не подлежащих экспортной транспортной поддержке

    Кабинет министров утвердил перечень лиц и операций, не подлежащих экспортной и внутренней транспортной поддержке.

    Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

    Постановление вступает в силу с 1 сентября 2026 года и действует до 31 декабря 2031 года.

    Али Асадов Кабинет министров Азербайджана
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