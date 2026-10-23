İxrac və daxili daşıma dəstəklərinin şamil olunmadığı əməliyyat və şəxslərin siyahısı təsdiqlənib
Biznes
- 23 oktyabr, 2026
- 17:34
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Nazirlər Kabineti "İxrac və daxili daşıma dəstəklərinin şamil olunmadığı əməliyyatların və şəxslərin Siyahısı"nı təsdiq edib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.
Qərar 2026-cı il sentyabrın 1-dən tətbiq edilir və 2036-cı il dekabrın 31-nə qədər qüvvədədir.
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