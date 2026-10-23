Азербайджан в январе-августе поставил в Турцию около 7,2 млрд кубометров газа

Азербайджан в январе-августе 2026 года экспортировал в Турцию 7 млрд 245,91 млн кубометров природного газа, что на 7,6% меньше по сравнению с тем же периодом 2025 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

В августе Азербайджан поставил в Турцию 752,44 млн кубометров газа (-28.15%).

Таким образом, в августе Азербайджан занял второе место среди стран, поставляющих природный газ в Турцию. Доля Азербайджана в общем импорте природного газа Турции составила 27,11%.

Азербайджанский газ с месторождения "Шахдениз" поставляется на турецкий рынок по Южнокавказскому газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум и Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Первый газ по Баку-Тбилиси-Эрзурум Турция получила в 2007 году, а транспортировка коммерческого газа по TANAP началась 30 июня 2018 года.