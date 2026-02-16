В результате ДТП с автобусом в Бразилии погибли шесть человек

В Бразилии пассажирский автобус съехал с проезжей части и перевернулся, в результате чего шесть человек погибли.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили пожарные штата Сан‑Паулу.

По данным спасательных служб, еще 46 человек получили травмы и были доставлены в местные больницы. Информация об их состоянии пока не уточняется.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на федеральную дорожную полицию Бразилии, автобус перевозил сельскохозяйственных рабочих для сбора яблок.

По предварительным данным, у автобуса лопнуло левое заднее колесо, после чего водитель потерял управление, транспортное средство съехало с дороги и перевернулось.