В результате ДТП с автобусом в Бразилии погибли шесть человек
Другие страны
- 16 февраля, 2026
- 18:27
В Бразилии пассажирский автобус съехал с проезжей части и перевернулся, в результате чего шесть человек погибли.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили пожарные штата Сан‑Паулу.
По данным спасательных служб, еще 46 человек получили травмы и были доставлены в местные больницы. Информация об их состоянии пока не уточняется.
Как сообщают местные СМИ со ссылкой на федеральную дорожную полицию Бразилии, автобус перевозил сельскохозяйственных рабочих для сбора яблок.
По предварительным данным, у автобуса лопнуло левое заднее колесо, после чего водитель потерял управление, транспортное средство съехало с дороги и перевернулось.
