В Агдаме спустя 33 года возобновлены занятия в школе №1

В Агдаме после почти 33-летнего перерыва возобновлен учебный процесс в городской средней школе №1.

Как сообщает Report со ссылкой на карабахское бюро агентства, здание школы построено в рамках реализации I Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории.

Отметим, что 18 июля прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания школы, рассчитанного на 960 ученических мест.

В образовательном учреждении оборудованы 43 классные комнаты, 16 административных кабинетов, STEAM-центр из семи помещений, лаборатории физики, химии и биологии с современным технологическим оснащением, кабинеты информатики и допризывной подготовки, библиотека и музей.

Кроме того, в школе действуют столовая на 352 места, актовый зал на 468 мест, два крытых спортивных зала, а также футбольная и баскетбольная площадки на открытом воздухе.