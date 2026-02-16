Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Агдаме спустя 33 года возобновлены занятия в школе №1

    Наука и образование
    • 16 февраля, 2026
    • 17:56
    В Агдаме спустя 33 года возобновлены занятия в школе №1

    В Агдаме после почти 33-летнего перерыва возобновлен учебный процесс в городской средней школе №1.

    Как сообщает Report со ссылкой на карабахское бюро агентства, здание школы построено в рамках реализации I Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории.

    Отметим, что 18 июля прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания школы, рассчитанного на 960 ученических мест.

    В образовательном учреждении оборудованы 43 классные комнаты, 16 административных кабинетов, STEAM-центр из семи помещений, лаборатории физики, химии и биологии с современным технологическим оснащением, кабинеты информатики и допризывной подготовки, библиотека и музей.

    Кроме того, в школе действуют столовая на 352 места, актовый зал на 468 мест, два крытых спортивных зала, а также футбольная и баскетбольная площадки на открытом воздухе.

    Агдам школа Великое возвращение госпрограмма
    Фото
    Ağdam şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbdə tədris prosesinə başlanılıb
    Ты - Король

    Последние новости

    18:06

    Азербайджан возобновил поставки куриного мяса из Великобритании

    Бизнес
    17:56
    Фото

    В Агдаме спустя 33 года возобновлены занятия в школе №1

    Наука и образование
    17:55
    Фото

    Мехрибан Алиева переизбрана президентом Федерации гимнастики

    Индивидуальные
    17:54

    В январе этого года Азербайджан экспортировал нефть в 11 стран

    Энергетика
    17:39

    На западе Индии 28 школ получили письма с угрозами взрыва

    Другие страны
    17:28

    Азербайджан увеличил импорт пшеницы на 50%

    Экономика
    17:17

    На бензозаправочной станции в Армении произошел взрыв

    В регионе
    17:15

    Итальянские экспортеры получат расширенные гарантии SACE для работы в Азербайджане

    Финансы
    17:12

    ЕС пока не определился со статусом в Совете мира

    Другие страны
    Лента новостей