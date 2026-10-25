В Германии предупредили о резком росте числа критических уязвимостей в программном обеспечении

Рост числа критических уязвимостей в программном обеспечении, включая недавно выявленные проблемы безопасности в языке программирования PHP, свидетельствует об ухудшении ситуации в сфере кибербезопасности.

Как передает Report со ссылкой на агентство DPA, об этом заявил руководитель отдела ключевых технологий федерального киберагентства Германии Даниэль Гилле.

"Возможно, прямо сейчас мы находимся в своеобразной "долине слез"", - отметил эксперт.

По его словам, ситуация со временем может стабилизироваться, поскольку программное обеспечение не может содержать бесконечное количество уязвимостей. Однако в настоящее время киберпреступники обладают существенным тактическим преимуществом.

Гилле пояснил, что если раньше на изучение уязвимости и подготовку атаки уходили недели или месяцы, то теперь злоумышленники способны разработать схему взлома за несколько часов или даже минут после публикации информации о проблеме.

При этом устранение уязвимостей разработчиками требует значительно больше времени, поскольку работа над исправлениями ведется разными компаниями независимо друг от друга.

На этом фоне Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационных технологий Германии (BSI) присвоило выявленной уязвимости в PHP чрезвычайно высокий уровень угрозы.

Успешных кибератак на государственные цифровые ресурсы Германии пока не зафиксировано. Вместе с тем Министерство цифровизации страны проводит проверку на предмет возможной утечки данных.

О масштабах проблемы свидетельствуют данные аналитической группы X-Force американской компании IBM. По оценкам специалистов, за первые девять месяцев 2026 года у крупнейших мировых разработчиков программного обеспечения, включая Microsoft, Oracle и Google, было выявлено более 10,1 тыс. уязвимостей. Это на 578% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Более половины обнаруженных уязвимостей были выявлены с применением искусственного интеллекта и отнесены к категориям высокого или критического риска.

В качестве одного из способов противодействия киберугрозам немецкое киберагентство рассматривает более широкое применение ИИ при разработке защищенного программного кода. Ведомство уже готовит соответствующую исследовательскую программу.

Кроме того, специалисты изучают возможность создания экспериментальных операционных систем на основе ИИ с принципиально новой архитектурой, которая позволила бы избежать массового распространения одинаковых уязвимостей.

Однако, как признал Гилле, эта концепция пока вызывает серьезные разногласия в научном сообществе.

Ранее, 21 октября, телеканал N-tv сообщал о временном отключении ряда сайтов в Германии из-за угрозы взлома, связанной с критическими уязвимостями в PHP.

По оценкам экспертов, на системе управления сайтами WordPress, использующей PHP, работают от 400 до 500 млн интернет-ресурсов по всему миру.