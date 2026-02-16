Платформа X дала сбой: перебои зафиксированы и в Азербайджане
ИКТ
- 16 февраля, 2026
- 18:28
В работе социальной сети X произошел глобальный сбой, затронувший пользователей в разных странах мира.
Как передает Report, согласно данным платформы Downdetector, отслеживающей перебои в работе интернет-сервисов, проблемы с доступом к социальной сети начали фиксироваться около 17:00 по бакинскому времени.
Сообщается, что пользователи сталкиваются с трудностями при входе в аккаунты, обновлении ленты и использовании отдельных функций платформы.
Перебои наблюдаются также в Азербайджане. Причины сбоя на данный момент официально не раскрываются.
