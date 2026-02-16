Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Платформа X дала сбой: перебои зафиксированы и в Азербайджане

    ИКТ
    • 16 февраля, 2026
    • 18:28
    Платформа X дала сбой: перебои зафиксированы и в Азербайджане

    В работе социальной сети X произошел глобальный сбой, затронувший пользователей в разных странах мира.

    Как передает Report, согласно данным платформы Downdetector, отслеживающей перебои в работе интернет-сервисов, проблемы с доступом к социальной сети начали фиксироваться около 17:00 по бакинскому времени.

    Сообщается, что пользователи сталкиваются с трудностями при входе в аккаунты, обновлении ленты и использовании отдельных функций платформы.

    Перебои наблюдаются также в Азербайджане. Причины сбоя на данный момент официально не раскрываются.

    соцсети твиттер соцсеть Х сбои в работе Азербайджан
    "X" sosial media platformasına girişdə problem yaşanır
