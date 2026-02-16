Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Военные США прибыли в Нигерию с антитеррористической миссией

    Военные США прибыли в Нигерию с антитеррористической миссией

    Почти 100 американских военнослужащих прибыли в Нигерию для участия в борьбе с терроризмом.

    Как передает Report, об этом сообщила нигерийская газета Vanguard.

    Специалисты из США были доставлены на военно-транспортном самолете в город Майдугури - административный центр штата Борно на северо-востоке Нигерии. Всего около 200 военных советников, аналитиков и инструкторов, как ожидается, будут оказывать содействие ВС Нигерии в проведении точечных контртеррористических операциях.

    Ранее три самолета военно-транспортной авиации США доставили партию снаряжения, в том числе боеприпасы, на базу ВС Нигерии в штате Борно. По данным газеты, это лишь первые из серии подобных авиарейсов. "По итогам переговоров между Нигерией и США американское правительство не только направит нам военнослужащих, но и окажет необходимую тыловую поддержку, включая поставки боеприпасов, для борьбы с повстанцами", - цитирует газета свой источник в Генштабе ВС Нигерии.

    Обозреватели отмечают, что США планируют создать на северо-востоке Нигерии базу своих разведывательных военных дронов для слежения за обстановкой в зоне Сахеля после того, как они лишились такой базы в соседнем Нигере.

    ABŞ qoşunları terrorizmə qarşı mübarizə üçün Nigeriyaya gedib
    Лента новостей