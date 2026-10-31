Рэнкинг банков Азербайджана по сумме процентных доходов (январь-сентябрь, 2026)
- 31 октября, 2026
- 14:00
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Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по сумме процентных доходов за январь-сентябрь этого года:
|
№
|
Банки
|
Процентных доходы банка (в млн манатах)
|
Годовая динамика процентных доходов банка
|
1
|
Kapital Bank
|
986,294
|
12,8%
|
2
|
International Bank of Azerbaijan
|
937,195
|
16,3%
|
3
|
PASHA Bank
|
441,585
|
11,3%
|
4
|
Bank Respublika
|
240,404
|
10,4%
|
5
|
Unibank
|
222,885
|
21,4%
|
6
|
Access Bank
|
216,070
|
15,5%
|
7
|
Bank of Baku
|
164,093
|
27,0%
|
8
|
Yelo Bank
|
153,521
|
17,4%
|
9
|
Xalq Bank
|
152,874
|
-7,3%
|
10
|
Rabitabank
|
118,537
|
19,2%
|
11
|
Azer-Turk Bank
|
105,690
|
8,5%
|
12
|
Turan Bank
|
84,622
|
12,7%
|
13
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
83,165
|
47,8%
|
14
|
Express Bank
|
70,210
|
15,7%
|
15
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
51,782
|
38,8%
|
16
|
AFB Bank
|
38,937
|
125,8%
|
17
|
Azerbaijan Industry Bank
|
35,372
|
23,3%
|
18
|
Bank VTB Azerbaijan
|
31,280
|
0,6%
|
19
|
Premium Bank
|
30,678
|
11,8%
|
20
|
Bank Eurasia
|
13,684
|
12,1%
|
21
|
Bank Melli Iran-Baku
|
3,935
|
-8,4%