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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Azərbaycandakı bankların faiz gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2026)

    Maliyyə
    • 31 oktyabr, 2026
    • 14:00
    Azərbaycandakı bankların faiz gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2026)

    "Report" Azərbaycandakı bankların bu ilin yanvar-sentyabr aylarındakı faiz gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Banklar

    Bankın faiz gəlirləri

    (milyon manatla)

    Bankın faiz gəlirlərinin

    illik dinamikası

    1

    Kapital Bank

    986,294

    12,8%

    2

    International Bank of Azerbaijan

    937,195

    16,3%

    3

    PASHA Bank

    441,585

    11,3%

    4

    Bank Respublika

    240,404

    10,4%

    5

    Unibank

    222,885

    21,4%

    6

    Access Bank

    216,070

    15,5%

    7

    Bank of Baku

    164,093

    27,0%

    8

    Yelo Bank

    153,521

    17,4%

    9

    Xalq Bank

    152,874

    -7,3%

    10

    Rabitabank

    118,537

    19,2%

    11

    Azer-Turk Bank

    105,690

    8,5%

    12

    Turan Bank

    84,622

    12,7%

    13

    Ziraat Bank Azerbaijan

    83,165

    47,8%

    14

    Express Bank

    70,210

    15,7%

    15

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    51,782

    38,8%

    16

    AFB Bank

    38,937

    125,8%

    17

    Azerbaijan Industry Bank

    35,372

    23,3%

    18

    Bank VTB Azerbaijan

    31,280

    0,6%

    19

    Premium Bank

    30,678

    11,8%

    20

    Bank Eurasia

    13,684

    12,1%

    21

    Bank Melli Iran-Baku

    3,935

    -8,4%
    Azərbaycan bankları Bank renkinqi
    Рэнкинг банков Азербайджана по сумме процентных доходов (январь-сентябрь, 2026)
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