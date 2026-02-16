ABŞ qoşunları terrorizmə qarşı mübarizə üçün Nigeriyaya gedib
Terrorizmlə mübarizə aparmaq üçün Nigeriyaya təxminən 100 Amerika əsgəri gəlib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Nigeriyanın "Vanguard" qəzeti məlumat yayıb.
ABŞ mütəxəssisləri hərbi nəqliyyat təyyarəsi ilə ölkənin şimal-şərqindəki Borno ştatının paytaxtı Mayduquriyə aparılıb.
Nigeriya Silahlı Qüvvələrinə hədəflənmiş antiterror əməliyyatlarının aparılmasında təxminən 200 hərbi məsləhətçi, analitik və təlimçinin kömək etməsi gözlənilir. Bundan əvvəl ABŞ-ın üç hərbi nəqliyyat təyyarəsi Borno ştatındakı Nigeriya Silahlı Qüvvələrinin bazasına sursat da daxil olmaqla bir dəstə avadanlıq çatdırıb.
Qəzetin məlumatına görə, bunlar oxşar uçuşlar seriyasından yalnız birincisidir.
"Nigeriya ilə ABŞ arasında danışıqlardan sonra Amerika hökuməti bizə yalnız hərbi personal göndərməyəcək, həm də üsyançılarla mübarizə aparmaq üçün lazımi maddi-texniki dəstəyi, o cümlədən sursat təchizatını təmin edəcək", - nəşr Nigeriya ordusunun Baş Qərargahındakı mənbəyə istinadən yazıb.
Müşahidəçilər qeyd ediblər ki, ABŞ qonşu Nigerdə belə bir bazanı itirdikdən sonra Sahel bölgəsindəki vəziyyəti izləmək üçün Nigeriyanın şimal-şərqində hərbi kəşfiyyat dronları üçün baza yaratmağı planlaşdırır.