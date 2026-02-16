İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    ABŞ qoşunları terrorizmə qarşı mübarizə üçün Nigeriyaya gedib

    Digər ölkələr
    • 16 fevral, 2026
    • 23:05
    ABŞ qoşunları terrorizmə qarşı mübarizə üçün Nigeriyaya gedib

    Terrorizmlə mübarizə aparmaq üçün Nigeriyaya təxminən 100 Amerika əsgəri gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nigeriyanın "Vanguard" qəzeti məlumat yayıb.

    ABŞ mütəxəssisləri hərbi nəqliyyat təyyarəsi ilə ölkənin şimal-şərqindəki Borno ştatının paytaxtı Mayduquriyə aparılıb.

    Nigeriya Silahlı Qüvvələrinə hədəflənmiş antiterror əməliyyatlarının aparılmasında təxminən 200 hərbi məsləhətçi, analitik və təlimçinin kömək etməsi gözlənilir. Bundan əvvəl ABŞ-ın üç hərbi nəqliyyat təyyarəsi Borno ştatındakı Nigeriya Silahlı Qüvvələrinin bazasına sursat da daxil olmaqla bir dəstə avadanlıq çatdırıb.

    Qəzetin məlumatına görə, bunlar oxşar uçuşlar seriyasından yalnız birincisidir.

    "Nigeriya ilə ABŞ arasında danışıqlardan sonra Amerika hökuməti bizə yalnız hərbi personal göndərməyəcək, həm də üsyançılarla mübarizə aparmaq üçün lazımi maddi-texniki dəstəyi, o cümlədən sursat təchizatını təmin edəcək", - nəşr Nigeriya ordusunun Baş Qərargahındakı mənbəyə istinadən yazıb.

    Müşahidəçilər qeyd ediblər ki, ABŞ qonşu Nigerdə ​​belə bir bazanı itirdikdən sonra Sahel bölgəsindəki vəziyyəti izləmək üçün Nigeriyanın şimal-şərqində hərbi kəşfiyyat dronları üçün baza yaratmağı planlaşdırır.

    ABŞ Nigeriya Terrorizm
    Военные США прибыли в Нигерию с антитеррористической миссией

    Son xəbərlər

    23:52

    Sumqayıtda ev yanır

    Hadisə
    23:45

    Lionel Messinin "İnter Mayami"yə keçidi klubun gəlirlərini dörd dəfə artırıb

    Futbol
    23:45

    Füzulidə ağır yol qəzasında 1 nəfər ölüb, 4-ü yaralanıb

    Hadisə
    23:33

    Pezeşkian müxalifətçilərlə görüşdə ABŞ-İran danışıqlarını müzakirə edib

    Region
    23:20
    Foto

    Azərbaycanla Gürcüstan arasında konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib

    Xarici siyasət
    23:08

    XXV Qış Olimpiya Oyunları: Güclü qar səbəbindən yarış təxirə salınıb

    Fərdi
    23:05

    ABŞ qoşunları terrorizmə qarşı mübarizə üçün Nigeriyaya gedib

    Digər ölkələr
    22:57

    "Sabah"ın qapıçısı: "Uzun müddətdir belə ağır və dramatik qarşılaşma olmamışdı"

    Futbol
    22:51

    Əraqçi Omanın XİN rəhbəri ilə görüşdə İranın mövqeyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti