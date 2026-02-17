Gürcüstan tarixində ilk dəfə Qış Olimpiya Oyunlarında medal əldə edib
Digər ölkələr
- 17 fevral, 2026
- 03:06
İtaliyada keçirilən Olimpiya Oyunlarında fiqurlu konkisürənlər Anastasiya Metelkina və Luka Berulava cütlük yarışlarında gümüş medal əldə etməklə Gürcüstana Qış Oyunları tarixində ilk medalı qazandırıblar.
"Report" xəbər verir ki, Metelkina ilə Berulava qısa və sərbəst proqramlarda 221,75 bal toplayıblar. Qaliblər sərbəst proqramda dünya rekordu (158.13) müəyyən edən yaponiyalı Riku Miura və Ryuiti Kihara (231.24 xal) olublar.
İlk üçlüyü Almaniya təmsilçiləri Minerva Fabyen Haze və Nikita Volodin (219.09) tamamlayıblar.
Metelkinanın 20, Berulavanın isə 23 yaşı var. İdmançılar turnirin Avropa çempionu (2026), gümüş (2024) və bürünc (2025) medalçılarıdır.
Son xəbərlər
03:06
Gürcüstan tarixində ilk dəfə Qış Olimpiya Oyunlarında medal əldə edibDigər ölkələr
02:47
Kanada dünyanın 40 ölkəsi ilə Trampa qarşı birləşirDigər ölkələr
02:06
Polşa hökuməti vətəndaşlarını Rusiyanı tərk etməyə çağırıbDigər ölkələr
01:43
Nepal həvəskar alpinistlərə Everestə çıxmağı qadağan edəcəkDigər ölkələr
01:12
Litvanın Aİ Şurasına sədrliyi dövründə prioritetləri bəlli olubDigər ölkələr
00:43
Mətbuat Rusiya, Ukrayna və ABŞ arasındakı danışıqlara buraxılmayacaqDigər ölkələr
00:20
Video
Sumqayıtda mənzildə baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİBHadisə
00:14
Qaradağlı faciəsindən 34 il ötürDaxili siyasət
23:45