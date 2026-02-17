İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Gürcüstan tarixində ilk dəfə Qış Olimpiya Oyunlarında medal əldə edib

    Digər ölkələr
    • 17 fevral, 2026
    • 03:06
    Gürcüstan tarixində ilk dəfə Qış Olimpiya Oyunlarında medal əldə edib

    İtaliyada keçirilən Olimpiya Oyunlarında fiqurlu konkisürənlər Anastasiya Metelkina və Luka Berulava cütlük yarışlarında gümüş medal əldə etməklə Gürcüstana Qış Oyunları tarixində ilk medalı qazandırıblar.

    "Report" xəbər verir ki, Metelkina ilə Berulava qısa və sərbəst proqramlarda 221,75 bal toplayıblar. Qaliblər sərbəst proqramda dünya rekordu (158.13) müəyyən edən yaponiyalı Riku Miura və Ryuiti Kihara (231.24 xal) olublar.

    İlk üçlüyü Almaniya təmsilçiləri Minerva Fabyen Haze və Nikita Volodin (219.09) tamamlayıblar.

    Metelkinanın 20, Berulavanın isə 23 yaşı var. İdmançılar turnirin Avropa çempionu (2026), gümüş (2024) və bürünc (2025) medalçılarıdır.

    Qış Olimpiya Oyunları Gürcüstan
    Сборная Грузии завоевала первую медаль в истории зимних Олимпиад

    Son xəbərlər

    03:06

    Gürcüstan tarixində ilk dəfə Qış Olimpiya Oyunlarında medal əldə edib

    Digər ölkələr
    02:47

    Kanada dünyanın 40 ölkəsi ilə Trampa qarşı birləşir

    Digər ölkələr
    02:06

    Polşa hökuməti vətəndaşlarını Rusiyanı tərk etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:43

    Nepal həvəskar alpinistlərə Everestə çıxmağı qadağan edəcək

    Digər ölkələr
    01:12

    Litvanın Aİ Şurasına sədrliyi dövründə prioritetləri bəlli olub

    Digər ölkələr
    00:43

    Mətbuat Rusiya, Ukrayna və ABŞ arasındakı danışıqlara buraxılmayacaq

    Digər ölkələr
    00:20
    Video

    Sumqayıtda mənzildə baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    00:14

    Qaradağlı faciəsindən 34 il ötür

    Daxili siyasət
    23:45

    Lionel Messinin "İnter Mayami"yə keçidi klubun gəlirlərini dörd dəfə artırıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti