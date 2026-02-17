İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    ABŞ əsas danışıqlardan əvvəl İrana hərbi təzyiqi artırır

    • 17 fevral, 2026
    • 05:02
    ABŞ ordusu çərşənbə axşamı günü Cenevrədə İranla keçirilməsi planlaşdırılan danışıqlardan əvvəl Yaxın Şərqdə hava və dəniz qüvvələrinin əhəmiyyətli dərəcədə artırılmasını davam etdirir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "CNN"ə vəziyyətlə tanış olan bir neçə mənbə məlumat verib.

    Bu qüvvələrdən həm Tehranı qorxutmaq, həm də nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar uğursuz olarsa, ölkə daxilində zərbələr endirmək imkanı təmin etmək üçün istifadə olunur.

    Vəziyyətlə tanış mənbələrə görə, Birləşmiş Krallıqda yerləşən ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinin tankerlər və qırıcı təyyarələri də daxil olmaqla aktivləri Yaxın Şərqə daha yaxın ərazilərdə yerləşdirilir.

    Bundan başqa Amerika Birləşmiş Ştatları bölgəyə hava hücumundan müdafiə sistemləri tədarük etməyə davam edir və müvafiq ərazilərdə yerləşən və yaxın həftələrdə rotasiya edilməsi planlaşdırılan bir neçə Amerika hərbi hissəsinin müqavilələri uzadılıb.

    Uçuş izləmə məlumatlarına görə, son həftələrdə onlarla ABŞ hərbi nəqliyyat təyyarəsi ABŞ-dan İordaniya, Bəhreyn və Səudiyyə Ərəbistanına avadanlıq daşıyıb. Xatırladaq ki, cümə axşamı bir neçə qırıcı təyyarəyə də İordaniya hava məkanına daxil olmaq üçün diplomatik icazə verilib.

    Peyk görüntüləri göstərir ki, 25 yanvardan bəri İordaniyanın Muvaffaq Salti hava bazasında 12 Amerika "F-15" hücum təyyarəsi yerləşdirilib.

    США усиливают военное давление на Иран в преддверии важных переговоров

