İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    "Okean Ştatı"nda baş verən atışmada şübhəli şəxs daxil olmaqla üç nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 17 fevral, 2026
    • 03:29
    Okean Ştatında baş verən atışmada şübhəli şəxs daxil olmaqla üç nəfər ölüb

    ABŞ-də gənclər arasında xokkey oyununun keçirilməsi planlaşdırılan Rod-Aylend xokkey meydançasında baş verən atışma nəticəsində şübhəli də daxil olmaqla üç nəfər ölüb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ-ın Rod-Aylend (Okean Ştatı) ştatının hakimiyyət orqanları "Associated Press" agentliyinə bildirib.

    Pautaket polis rəisi Tina Qonsalves jurnalistlərə bildirib ki, daha üç yaralı ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Hakimiyyət orqanları atışmanın məişət münaqişəsindən qaynaqlanan məqsədyönlü hücum olduğuna inandıqlarını bildiriblər.

    ABŞ Atışma
    В результате стрельбы в США погибли 3 человека, включая подозреваемого

    Son xəbərlər

    04:33

    Orban müxalifəti Aİ ilə gizli əməkdaşlıqda günahlandırıb

    Digər ölkələr
    04:27

    KİV: ABŞ İranla ölkənin mineral ehtiyatlarına çıxışını müzakirə edə bilər

    Digər ölkələr
    04:00

    KİV: ABŞ və Niderlandın veteran "F-16" pilotları Ukrayna səmasını müdafiə edir

    Digər ölkələr
    03:29

    "Okean Ştatı"nda baş verən atışmada şübhəli şəxs daxil olmaqla üç nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    03:06

    Gürcüstan tarixində ilk dəfə Qış Olimpiya Oyunlarında medal əldə edib

    Digər ölkələr
    02:47

    Kanada dünyanın 40 ölkəsi ilə Trampa qarşı birləşir

    Digər ölkələr
    02:06

    Polşa hökuməti vətəndaşlarını Rusiyanı tərk etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:43

    Nepal həvəskar alpinistlərə Everestə çıxmağı qadağan edəcək

    Digər ölkələr
    01:12

    Litvanın Aİ Şurasına sədrliyi dövründə prioritetləri bəlli olub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti