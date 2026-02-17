Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В результате стрельбы в США погибли 3 человека, включая подозреваемого

    Другие страны
    • 17 февраля, 2026
    • 03:18
    В результате стрельбы на хоккейном катке в Род-Айленде, где должен был состояться молодежный хоккейный матч, погибли три человека, включая подозреваемого.

    Как передает Report, об этом Associated Press сообщили власти американского штата Род-Айленд.

    Отмечается, что начальник полиции Паутакета Тина Гонсалвес сообщила журналистам, что еще трое пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии.

    Власти заявили, что, по их мнению, стрельба была целенаправленным нападением, произошедшим на почве семейного конфликта.

