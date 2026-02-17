В результате стрельбы в США погибли 3 человека, включая подозреваемого

В результате стрельбы на хоккейном катке в Род-Айленде, где должен был состояться молодежный хоккейный матч, погибли три человека, включая подозреваемого.

Как передает Report, об этом Associated Press сообщили власти американского штата Род-Айленд.

Отмечается, что начальник полиции Паутакета Тина Гонсалвес сообщила журналистам, что еще трое пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии.

Власти заявили, что, по их мнению, стрельба была целенаправленным нападением, произошедшим на почве семейного конфликта.