В результате стрельбы в США погибли 3 человека, включая подозреваемого
Другие страны
- 17 февраля, 2026
- 03:18
В результате стрельбы на хоккейном катке в Род-Айленде, где должен был состояться молодежный хоккейный матч, погибли три человека, включая подозреваемого.
Как передает Report, об этом Associated Press сообщили власти американского штата Род-Айленд.
Отмечается, что начальник полиции Паутакета Тина Гонсалвес сообщила журналистам, что еще трое пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии.
Власти заявили, что, по их мнению, стрельба была целенаправленным нападением, произошедшим на почве семейного конфликта.
