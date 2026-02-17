Britaniyada kralın qardaşına qarşı iddiaları araşdırmaq üçün bölmə yaradılıb
- 17 fevral, 2026
- 05:52
Böyük Britaniyada Kralın qardaşı Endryu Mauntbatten-Vindzor və ABŞ-dakı keçmiş səfir Peter Mandelsonun qanun pozuntuları ilə bağlı iddiaları araşdırmaq üçün polis əlaqələndirici qrupu yaradılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Polis Rəisləri Şurasının (NPCC) yaydığı bəyanatda deyilir.
Yeni qüvvəyə üç polis qüvvəsindən mütəxəssislər daxil olacaq. Şəhər polisi artıq Epşteynə Britaniya hökumətinin məxfi məlumatlarını ötürməkdə şübhəli bilinən Mandelson haqqında cinayət işi açır.
"ABŞ Ədliyyə Nazirliyinin Epşteyn işinin açıqlanmasından irəli gələn iddiaları qiymətləndirən az sayda bölməni dəstəkləmək üçün milli koordinasiya qrupu yaradılıb. Açıqlanan detalları qiymətləndirmək və milyonlarla sənədin potensial təsirini anlamaq üçün birlikdə işləməyə davam edirik", - deyə bəyanatda qeyd edilib.
Göstərildiyi kimi, bölmələr ümumi araşdırma aparmır; yaradılan qrup onlar arasında koordinasiyanı, digər ölkələrin hüquq-mühafizə orqanları ilə ünsiyyətini və mütəxəssislərə çıxışı asanlaşdırır.