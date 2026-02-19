Pakistanda partlayış olub, 16 nəfər ölüb, 14 nəfər yaralanıb
Digər ölkələr
- 19 fevral, 2026
- 12:35
Pakistanın Kəraçi şəhərinin Solcer Bazar rayonunda yaşayış binasında ehtimal olunan qaz partlayışı nəticəsində azı 16 nəfər ölüb, 14 nəfər yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Dawn" nəşri məlumat yayıb.
Yaralılar xəstəxanaya çatdırılıb.
Bildirilib ki, hadisə yerində axtarış-xilasetmə əməliyyatları davam edir.
