İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Pakistanda partlayış olub, 16 nəfər ölüb, 14 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 19 fevral, 2026
    • 12:35
    Pakistanda partlayış olub, 16 nəfər ölüb, 14 nəfər yaralanıb

    Pakistanın Kəraçi şəhərinin Solcer Bazar rayonunda yaşayış binasında ehtimal olunan qaz partlayışı nəticəsində azı 16 nəfər ölüb, 14 nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Dawn" nəşri məlumat yayıb.

    Yaralılar xəstəxanaya çatdırılıb.

    Bildirilib ki, hadisə yerində axtarış-xilasetmə əməliyyatları davam edir.

    Pakistan partlayış qaz
    В Пакистане 16 погибли, 14 пострадали из-за взрыва газа в жилом здании
    Gas explosion kills 16 after apartment building partially collapsed in southern Pakistan

    Son xəbərlər

    13:09

    WUF13-ün xarici iştirakçıları üçün viza pulsuz olacaq

    Xarici siyasət
    13:09

    Bakıda keçiriləcək WUF13-də iştirak üçün artıq qeydiyyatdan keçənlərin sayı açıqlanıb

    İnfrastruktur
    12:59

    Rafiq Hüseynov: "Yalnız medal qazanan deyil, sabit nəticə verən güləşçilər yetişdirmək istəyirik"

    Fərdi
    12:59
    Foto

    Cəlilabadda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Mahir Quliyevlə vida mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    12:58
    Foto

    Göyçayda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Vüqar Babayev dəfn edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    12:58

    ADY: Dəmir yolu ətrafında yerləşən sıx tikililər təhlükəsizlik üçün riski artırır

    İnfrastruktur
    12:57
    Foto

    Müdafiə Nazirliyinin mütəxəssisləri NATO təliminin mərhələləri barədə məlumatlandırılıb

    Hərbi
    12:55

    Kino Agentliyinin baş direktoru: İl ərzində 7-8 tammetrajlı filmin istehsalını hədəf kimi təyin etmişik – MÜSAHİBƏ

    Mədəniyyət siyasəti
    12:54
    Foto

    Azərbaycan və İordaniya turizm sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Turizm
    Bütün Xəbər Lenti