ABŞ Ukraynaya göstərilən yardımın məbləğini 44 dəfə azaldıb
- 20 fevral, 2026
- 06:18
ABŞ Müdafiə Kəşfiyyat Agentliyinin məlumatına görə, Amerika 2022-2024-cü illər ilə müqayisədə 2025 və 2026-cı illərdə Ukraynaya yardımı 44 dəfə azaldıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Pentaqonun baş müfəttişləri, Dövlət Departamenti və ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin ofisləri tərəfindən Konqres üçün birgə hazırlanmış 19 fevralda dərc olunmuş hesabatda deyilir.
Sənəddə Vaşinqtonun 2025-ci il iyulun 1-dən dekabrın 31-dək Kiyevi dəstəkləməklə yanaşı, NATO-nun şərq cinahını gücləndirmək və ABŞ-ın Avropadakı hərbi mövcudluğunu artırmaq məqsədi daşıyan Atlantik Qətiyyət Əməliyyatının keçirilməsi ilə bağlı hərəkətləri təhlil edilir.
Orada deyilir ki, 2022, 2023 və 2024-cü illərdə Ukraynaya müxtəlif hərbi və maliyyə yardım proqramları üçün ümumilikdə 183,58 milyard dollar ayrılıb. 60,78 milyard dollarlıq sonuncu əsas paket ABŞ Konqresi tərəfindən 2024-cü ilin aprel ayında təsdiqlənib.
Hesabat müəllifləri vurğulayırlar ki, o vaxtdan bəri maliyyələşdirmə "nisbətən az miqdarda" ayrılıb.
Xüsusilə, 2025-ci ildə onun həcmi 3,92 milyard dollar təşkil edib və 2026 maliyyə ili (30 sentyabrda bitən) üçün yalnız 220 milyon dollar məbləğində yardım göstərilir.