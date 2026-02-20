Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Пентагон: США в последние два года сократили помощь Киеву более чем в 40 раз

    • 20 февраля, 2026
    • 05:43
    Пентагон: США в последние два года сократили помощь Киеву более чем в 40 раз

    Разведывательное управление американского оборонного ведомства констатировало, что США в 2025 и 2026 годах сократили объемы оказываемой Украине помощи по сравнению с периодом с 2022 по 2024 годы в 44 раза.

    Как передает Report, об этом говорится в опубликованном 19 февраля докладе, который был подготовлен для Конгресса совместно с аппаратами генеральных инспекторов Пентагона, Госдепартамента и Агентства по международному развитию США.

    В документе проанализированы действия Вашингтона по поддержке Киева в период с 1 июля по 31 декабря 2025 года, а также по проведению операции Atlantic Resolve, направленной на усиление восточного фланга НАТО и наращивание военного присутствия США в Европе. В нем указывается, что в 2022, 2023 и 2024 годах на различные программы военной и финансовой помощи Украине было выделено в общей сложности $183,58 млрд. При этом последний крупный пакет в $60,78 млрд Конгресс США утвердил в апреле 2024 года. С тех пор, подчеркивают авторы доклада, финансирование выделялось в "относительно скромных размерах".

    В частности, в 2025 году его объем составил $3,92 млрд, а на 2026 финансовый год (завершится 30 сентября) предусмотрена помощь только в $220 млн.

    ABŞ Ukraynaya göstərilən yardımın məbləğini 44 dəfə azaldıb
