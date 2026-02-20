İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    ABŞ BMT-yə olan borcunun cüzi hissəsini ödəyib

    Digər ölkələr
    • 20 fevral, 2026
    • 03:37
    ABŞ BMT-yə olan borcunun cüzi hissəsini ödəyib

    ABŞ təxminən 160 milyon dollar köçürərək Birləşmiş Millətlər Təşkilatına (BMT) olan borcunun cüzi hissəsini ödəyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə bunu BMT baş katibinin rəsmi nümayəndəsi Stefan Dujarrik "Associated Press" (AP) agentliyinə verdiyi müsahibədə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, ödəniş ötən həftə edilib və BMT-nin adi əməliyyat büdcəsi üçün nəzərdə tutulub. Xatırladaq ki, fevral ayının əvvəlinə olan məlumata görə, Vaşinqtonun BMT-yə olan ümumi borcu təxminən 2,19 milyard dollar təşkil edib ki, bu da bütün üzv dövlətlərin borcunun 95%-ni təşkil edir.

    Bundan əlavə, ABŞ-ın sülhməramlı əməliyyatlar üçün 2,4 milyard dollar və tribunal büdcələri üçün daha 43 milyon dollar borcu var. Yanvarın sonlarında BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş bildirib ki, maliyyə qaydaları yenidən nəzərdən keçirilməsə və ya 193 üzv ölkənin hamısı üzvlük haqlarını ödəməsə, BMT "qaçılmaz çöküşlə" üzləşəcək.

    BMT ABŞ
    США выплатили $160 млн долга в бюджет ООН

    Son xəbərlər

    04:15

    İran BMT Baş katibinə ABŞ ilə bağlı xəbərdarlıq edib

    Digər ölkələr
    03:37

    ABŞ BMT-yə olan borcunun cüzi hissəsini ödəyib

    Digər ölkələr
    03:05

    Danimarka İran gəmisini saxlayıb

    Digər ölkələr
    02:50

    Argentinada əmək islahatına qarşı genişmiqyaslı aksiya keçirilir

    Digər ölkələr
    02:34

    Serbiyada nüvə elektrik stansiyasının tikintisinə ilkin hazırlıq 4 il vaxt alacaq

    Energetika
    02:20

    Netanyahu: İran hücum etsə, təsəvvür edə bilməyəcəyi cavabla üzləşəcək

    Digər ölkələr
    02:13

    İranda hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb, ölən və yaralı var

    Region
    01:59

    UEFA Avropa Liqasında pley-off mərhələsinə start verilib

    İdman
    01:58

    UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyunları keçirilib

    İdman
    Bütün Xəbər Lenti