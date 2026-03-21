Türkiyədə İŞİD-lə əlaqədə şübhəli bilinən 139 nəfər saxlanılıb
Region
- 21 mart, 2026
- 17:59
Türkiyənin 29 vilayətində son iki həftə ərzində həyata keçirilən əməliyyatlar nəticəsində İŞİD-lə əlaqədə şübhəli bilinən 139 nəfər saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, şübhəlilərin bəzilərinin terror təşkilatına üzv olduğu, təşkilatın fəaliyyətinə maliyyə dəstəyi verdiyi və keçmişdə təşkilat daxilində fəaliyyət göstərdikləri müəyyən edilib.
Onlardan 14-ü barəsində məhkəmə tərəfindən həbs qətimkan tədbiri seçilib. 9 nəfər məhkəmə nəzarətinə götürülüb, digər şübhəlilərin polis bölməsində dindirilmələri davam edir.
DİN-in məlumatında İŞİD terror təşkilatının fəaliyyətinə və maliyyə strukturlarına qarşı əməliyyatların davam etdirildiyi vurğulanıb.
Son xəbərlər
18:57
Cənubi Koreyada zavodda baş verən yanğında ölənlərin sayı 14-ə çatıbDigər ölkələr
18:41
İran Fars körfəzində hücumlarla bağlı ABŞ və İsrailə xəbərdarlıq edibRegion
18:11
Modi Pezeşkianla telefon danışığında enerji infrastrukturuna hücumu pisləyibRegion
18:03
Lavrov: ABŞ Rusiyanı bütün enerji bazarlarından sıxışdırıb çıxarırDigər ölkələr
17:59
Türkiyədə İŞİD-lə əlaqədə şübhəli bilinən 139 nəfər saxlanılıbRegion
17:57
"Turan Tovuz" turun son oyununda "Qəbələ"ni məğlub edibFutbol
17:48
Ukrayna ordusu Rusiyada Saratov NEZ-ə hücum edibDigər ölkələr
17:40
Hidayət Heydərov "Böyük Dəbilqə" turnirində bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB-2Fərdi
17:39