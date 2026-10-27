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    "DH Volley" klubu avrokuboklarda ilk oyununu keçirəcək

    Komanda
    • 27 oktyabr, 2026
    • 09:14
    DH Volley klubu avrokuboklarda ilk oyununu keçirəcək

    Azərbaycanın qadın voleybolçulardan ibarət "DH Volley" klubu CEV Çelenc Kubokunun 1/32 final mərhələsində ilk oyununa çıxacaq.

    "Report" xəbər verir ki, Bakı təmsilçisi Danimarkanın "Holte IF" komandası ilə üz-üzə gələcək.

    Holte şəhərində təşkil olunacaq ilk qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da başlayacaq.

    Qeyd edək ki, komandalar arasında cavab oyunu noyabrın 5-də Bakıda keçiriləcək.

    DH Volley VK Çelenc Kuboku
    44 filmi
    44 filmi

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