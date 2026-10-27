"DH Volley" klubu avrokuboklarda ilk oyununu keçirəcək
Komanda
- 27 oktyabr, 2026
- 09:14
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycanın qadın voleybolçulardan ibarət "DH Volley" klubu CEV Çelenc Kubokunun 1/32 final mərhələsində ilk oyununa çıxacaq.
"Report" xəbər verir ki, Bakı təmsilçisi Danimarkanın "Holte IF" komandası ilə üz-üzə gələcək.
Holte şəhərində təşkil olunacaq ilk qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da başlayacaq.
Qeyd edək ki, komandalar arasında cavab oyunu noyabrın 5-də Bakıda keçiriləcək.
Son xəbərlər
10:32
Prezident: Əgər xəritəyə nəzər salsaq, görərik ki, Azərbaycandan yan keçmək çətindirXarici siyasət
10:30
Prezident: Bizim iki super güclə strateji tərəfdaşlıqla bağlı razılaşmamız varXarici siyasət
10:28
Foto
"Çempionlarla bir ay" layihəsi çərçivəsində gənc şahmatçılar üçün "ustad dərsləri" keçirilibFərdi
10:28
İlham Əliyev: Azərbaycan sabitlik adasıdırDaxili siyasət
10:27
XİN Sent-Vinsent və Qrenadin xalqını və hökumətini Milli Günü münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
10:25
Tolqa Çeltekligil: "Azərbaycan idxal məhsullarını yerli istehsalla əvəz edə bilər"Biznes
10:23
Prezident: İkinci Qarabağ müharibəsi və antiterror tədbirləri ilə Azərbaycan işğala son qoyduXarici siyasət
10:20
İlham Əliyev: Müharibəni başlamaq asandır, amma bitirmək çətindirDaxili siyasət
10:20
Azərbaycanın 5 cüdoçusu Asiya Kubokunda iştirak edəcəkFərdi