В Турции задержали 139 подозреваемых в связях с ИГИЛ
В регионе
- 21 марта, 2026
- 18:11
В 29 провинциях Турции в результате операций, проведенных за последние две недели, задержаны 139 человек, подозреваемых в связях с террористической группировкой ИГИЛ.
Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе турецкого МИД.
Согласно информации, было установлено, что некоторые из подозреваемых оказывали финансовую поддержку террористам и ранее осуществляли деятельность в составе организации.
В отношении 14 из них судом избрана мера пресечения в виде ареста, еще девять человек переданы под судебный надзор, допросы остальных подозреваемых продолжаются.
