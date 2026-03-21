В Турции задержали 139 подозреваемых в связях с ИГИЛ

В 29 провинциях Турции в результате операций, проведенных за последние две недели, задержаны 139 человек, подозреваемых в связях с террористической группировкой ИГИЛ.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе турецкого МИД.

Согласно информации, было установлено, что некоторые из подозреваемых оказывали финансовую поддержку террористам и ранее осуществляли деятельность в составе организации.

В отношении 14 из них судом избрана мера пресечения в виде ареста, еще девять человек переданы под судебный надзор, допросы остальных подозреваемых продолжаются.