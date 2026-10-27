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    FIBA Çempionlar Liqası: "Sabah" bu gün Bakıda Fransa klubu ilə üz-üzə gələcək

    Komanda
    • 27 oktyabr, 2026
    • 09:26
    FIBA Çempionlar Liqası: Sabah bu gün Bakıda Fransa klubu ilə üz-üzə gələcək

    "Sabah" basketbol komandası FIBA Çempionlar Liqasında növbəti oyununa bu gün çıxacaq.

    "Report"un məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçisi müntəzəm mövsümün III turunda Fransanın "Nanter 92" kollektivini qəbul edəcək.

    Qarşılaşma Milli Gimnastika Arenasında, saat 20:00-da start götürəcək.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan çempionu I turda səfərdə "Ritas"a (Litva) 73:82, II turda "Trabzonspor"a 83:100 hesabı ilə uduzub.

    Sabah BK FIBA Çempionlar Liqası Milli Gimnastika Arenası
    44 filmi
    44 filmi

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