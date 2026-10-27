FIBA Çempionlar Liqası: "Sabah" bu gün Bakıda Fransa klubu ilə üz-üzə gələcək
Komanda
- 27 oktyabr, 2026
- 09:26
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"Sabah" basketbol komandası FIBA Çempionlar Liqasında növbəti oyununa bu gün çıxacaq.
"Report"un məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçisi müntəzəm mövsümün III turunda Fransanın "Nanter 92" kollektivini qəbul edəcək.
Qarşılaşma Milli Gimnastika Arenasında, saat 20:00-da start götürəcək.
Xatırladaq ki, Azərbaycan çempionu I turda səfərdə "Ritas"a (Litva) 73:82, II turda "Trabzonspor"a 83:100 hesabı ilə uduzub.
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