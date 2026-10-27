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    Azərbaycan Kubokunda II təsnifat mərhələsi başlayır

    Futbol
    • 27 oktyabr, 2026
    • 09:17
    Azərbaycan Kubokunda II təsnifat mərhələsi başlayır

    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda II təsnifat mərhələsinə bu gün start veriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, ilk oyun günündə beş qarşılaşma keçiriləcək.

    Premyer Liqa təmsilçilərindən "Araz-Naxçıvan" "Şimal"la, "Sumqayıt" "Kür-Araz"la, "Qəbələ" "Mingəçevir"lə, "Zirə" "Səbail"lə üz-üzə gələcək.

    Cütün qalibi 1 oyunun nəticəsinə əsasən müəyyənləşəcək.

    Azərbaycan Kuboku

    II təsnifat mərhələsi

    27 oktyabr

    14:00. "Şimal" – "Araz-Naxçıvan"

    Hakimlər: Kamran Əliyev, Asif Abdullayev, Sadiq Əliyev, Rəsul Babayev.

    Hakim-inspektor: Əmrah İbrahimov.

    AFFA nümayəndəsi: Eldəniz Musayev.

    Şamaxı şəhər stadionu

    14:00. "Marafon""Zaqatala"

    Hakimlər: İslam Məmmədov, Orxan İbişov, Rizvan Süleymanov, Kamil Aydınov.

    Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov.

    AFFA nümayəndəsi: Törə Əhmədova.

    "Marafon Arena"

    17:00. "Kür-Araz""Sumqayıt"

    Hakimlər: Niyaz Əhmədov, Rəhman Aslanov, Məmmədəli Kərimov, Nəriman Ağayev.

    Hakim-inspektor: Babək Quliyev.

    AFFA nümayəndəsi: Zümrüd Ağayeva.

    "SOCAR Polymer Arena"

    17:00. "Qəbələ""Mingəçevir"

    Hakimlər: Nazim Abdullayev, Taleh Məmmədov, Rasim Axundov, Mehdi Yusifov.

    Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev.

    AFFA nümayəndəsi: Eldar Məmmədov.

    Qəbələ şəhər stadionu

    18:00. "Səbail""Zirə"

    Hakimlər: Səbuhi Bayramov, Aydın Baxşıyev, Mirnihad Seyidov, Vaqif Vəliyev.

    Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov.

    AFFA nümayəndəsi: Anar Şıxəliyev.

    "Bank Respublika Arena"

    Xatırladaq ki, II təsnifat mərhələsinə oktyabrın 29-da yekun vurulacaq.

    Futbol üzrə Azərbaycan Kuboku Zirə FK Qəbələ FK Sumqayıt FK Araz-Naxçıvan FK
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